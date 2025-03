Prossimamente su Rai Uno la serie "Gerri", con scene girate a Andria

"Sono l'ispettore di Polizia della squadra mobile di Trani, sono finito qui in Puglia perché mi ci ha mandato il mio capo": ci siamo, e finalmente - dopo la falsa partenza dello scorso anno - la RAI ha annunciato in alcuni spot la messa in onda di "Gerri", la serie televisiva girata a Trani e in varie zone del nordbarese e BAT nel 2023, con set allestiti anche a Bisceglie e Barletta e riprese anche nel territorio di, lasciando presagire un'attesa di poche settimane per poterla seguire.La fiction, che sarà presentata nel pomeriggio di oggi al Bif&st-Bari International Film&Tv, vedrà protagonista un nuovo personaggio dal carattere definito all'insegna dell'anticonformismo e della scarsa attitudine alle regole, come il pubblico ormai da tempo dimostra di gradire. L'ispettore napoletano di origine rom impersonato da Giulio Beranek, con i suoi tormenti del passato e la fama di rubacuori, riuscirà a appassionare come gli illustri precedenti (Montalbano, Tataranni, Lobosco su tutti) ormai noti anche oltreoceano? Ma soprattutto riuscirà Trani a incantare con la sua bellezza, a ammaliare, a essere protagonista?A giudicare dalla ripresa aerea sul porto che appare nel trailer apparso ieri su Rai uno in prima serata sembrerebbe già di sí: e l'impegno dell'Amministrazione durante i tre mesi delle riprese nel mettere a disposizione tutto ciò di cui la produzione necessitava, compreso il prestito di suppellettili, quadri, mobili, ambienti, é sempre stato finalizzato a questo, anche nell'ottica una eventuale seconda serie nel caso di un successo di ascolti.La serie, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, pubblicati dalla casa editrice e /o, la stessa de "L'amica geniale" e diretta dal regista Giuseppe Bonito, ha come protagonista femminile Valentina Romani.