Prosegue la mobilitazione della UIL per i servizi e la refezione scolastica: chiesto incontro con Giorgino

"Non ci fermeremo finché non otterremo risposte concrete, immediate e positive. Interesseremo anche la Regione. E' il momento di fare chiarezza e di dare risposte certe a lavoratori e cittadini andriesi".Lo dichiara Gianni Verga, Segretario generale della UIL Scuola Puglia, che assieme al Segretario generale della UIL di Puglia, Franco Busto e al Segretario Generale della UIL TUCS (categoria dei servizi della UIL) Puglia, Giuseppe Zimmari, ha inoltrato una richiesta di incontro al Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, al fine di affrontare la questione dei servizi scolastici e di refezione. In attesa della convocazione dell'incontro,"Le famiglie e i lavoratori della scuola di Andria - prosegue Verga - meritano un servizio scolastico affidabile e di qualità, e non possono pagare il prezzo delle carenze dell'amministrazione comunale, che si stanno drammaticamente riflettendo sul bilancio. Ribadiamo la ferma intenzione di proseguire con la mobilitazione fino a quando non giungeranno risposte positive, ma soprattutto immediate, per la comunità: come abbiamo avuto modo di riferire al Sindaco la scorsa settimana, non ci accontenteremo di promesse, per giunta molto dilatate nel tempo. Inoltre - svela Verga - abbiamo già interessato la Regione Puglia di tale criticità, invitandola a cercare possibili strumenti che tamponino la situazione di grave difficoltà che si è venuta a determinare".