Servizio di emergenza urgenza nella Bat
Servizio di emergenza urgenza nella Bat
Vita di città

Pronto soccorso e 118, Pentassuglia incontra i direttori di centrali operative e emergenza urgenza

Obiettivo ridurre i tempi d'intervento e di congestionate i pronto soccorso

Andria - venerdì 20 febbraio 2026 6.23
Piani operativi che attraverso una riorganizzazione puntuale del sistema dell'emergenza urgenza e del 118 consentano di ridurre ulteriormente i tempi di intervento nei soccorsi e di decongestionare i pronto soccorso della Puglia. E' l'ipotesi di lavoro emersa nel corso dell'incontro che l'assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha avuto nel pomeriggio con le Direzioni sanitarie delle aziende, i direttori delle centrali operative del 118 e i responsabili dell'emergenza urgenza. Un confronto diretto con chi opera quotidianamente sul campo e ha posto come questioni su cui intervenire, tra le altre cose, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle strutture accreditate, la razionalizzazione della dislocazione di ambulanze e auto-mediche, la riorganizzazione delle consulenze specialistiche nei pronto soccorso e l'opportunità di sensibilizzare la popolazione sul corretto utilizzo di un sistema fondamentale come il 118.
Questioni che l'assessore ha intenzione di affrontare direttamente con incontri operativi, a partire da marzo in ciascuna azienda/ente del servizio sanitario regionale. Saranno avviati i tavoli di lavoro in modo da giungere concretamente a un modello operativo, disegnato in base alle esigenze dei singoli territori, e allo stesso tempo mettere a fattore comune le migliori pratiche che confluiranno nella rete regionale dell'emergenza urgenza.
  • 118
Incidente mortale nella notte, un giovane in codice rosso al Bonomo di Andria
20 febbraio 2026 Incidente mortale nella notte, un giovane in codice rosso al Bonomo di Andria
Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Enorme il ritardo dei comuni, tra cui Andria nell'evadere le pratiche UMA
20 febbraio 2026 Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Enorme il ritardo dei comuni, tra cui Andria nell'evadere le pratiche UMA
Altri contenuti a tema
Incidente mortale nella notte, un giovane in codice rosso al Bonomo di Andria Cronaca Incidente mortale nella notte, un giovane in codice rosso al Bonomo di Andria È avvenuto a Trani sulla provinciale per Barletta
Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso Cronaca Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso Un ragazzo soccorso dal 118 giunto da Canosa di Puglia e trasportato al "Bonomo" di Andria
Trani e Canosa: La Asl Bt garantisce la continuità notturna delle postazioni medicalizzate Attualità Trani e Canosa: La Asl Bt garantisce la continuità notturna delle postazioni medicalizzate Le assicurazioni della Commissaria straordinaria Dimatteo e dei consiglieri regionali Ciliento, De Santis, Spina e Ferri
Incidente in monopattino, grave un 12enne ad Andria Incidente in monopattino, grave un 12enne ad Andria È accaduto ieri nei pressi della villa comunale. Trasferito nella notte al Policlinico Riuniti di Foggia
Carenza personale 118: parla la Commissaria straordinaria della Asl Bt Attualità Carenza personale 118: parla la Commissaria straordinaria della Asl Bt Tiziana Dimatteo risponde alla nota firmata dai sindaci di Trani e Canosa
Un uomo si barrica in casa: accade in via Ospedaletto Cronaca Un uomo si barrica in casa: accade in via Ospedaletto Sul posto, Polizia Locale, Vigili del fuoco e 118
Frontale a San Silvestro, intervento di tre equipe sanitarie ad Andria Frontale a San Silvestro, intervento di tre equipe sanitarie ad Andria Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale
Senza personale rischiano di veder sospeso il turno notturno, le postazioni mediche di emergenza di Trani e Canosa Attualità Senza personale rischiano di veder sospeso il turno notturno, le postazioni mediche di emergenza di Trani e Canosa Probabilmente già da febbraio. Persi nella Asl Bt ben 7 medici del servizio 118
Consiglio comunale Andria, sindaca Bruno: "Mi appello alla responsabilità dei consiglieri "
20 febbraio 2026 Consiglio comunale Andria, sindaca Bruno: "Mi appello alla responsabilità dei consiglieri"
Consiglio comunale, Fratelli d'Italia: "Bruno senza maggioranza. Basta fiction "
20 febbraio 2026 Consiglio comunale, Fratelli d'Italia: "Bruno senza maggioranza. Basta fiction"
Dl bollette, on. Matera (FdI): «Benefici per 5 mld a famiglie ed imprese»
20 febbraio 2026 Dl bollette, on. Matera (FdI): «Benefici per 5 mld a famiglie ed imprese»
Ambiente ad Andria, Prof.ssa Bruno: "Aria pulita e mobilità sostenibile come priorità "
20 febbraio 2026 Ambiente ad Andria, Prof.ssa Bruno: "Aria pulita e mobilità sostenibile come priorità"
Alimentazione: al via "Latte nelle scuole "
20 febbraio 2026 Alimentazione: al via "Latte nelle scuole"
La Commissione bilancio approva all'unanimità la cancellazione della restituzione di liquidità allo Stato
20 febbraio 2026 La Commissione bilancio approva all'unanimità la cancellazione della restituzione di liquidità allo Stato
Carabinieri, al via il 16esimo concorso per allievi marescialli
20 febbraio 2026 Carabinieri, al via il 16esimo concorso per allievi marescialli
Bretella a Montegrosso, Lodispoto: «Pubblicato bando di gara per i lavori»
19 febbraio 2026 Bretella a Montegrosso, Lodispoto: «Pubblicato bando di gara per i lavori»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.