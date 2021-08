Pronta la Puglia con le vaccinazioni scuola per scuola

La Puglia accelera per completare la campagna vaccinale dedicata agli studenti in vista della ripartenza dell'anno scolastico. Grazie alla collaborazione tra le Asl pugliesi, i Dipartimenti di prevenzione, l'Ufficio scolastico regionale e gli istituti scolastici da oggi ci saranno corsie dedicate per le vaccinazioni scuola per scuola che mirano a coinvolgere nella campagna vaccinale gli studenti che ancora non hanno ricevuto la prima somministrazione.E' l'ultima fase per completare la campagna dedicata agli studenti: si parte infatti da numeri già alti se si considera che più della metà della fascia dei pugliesi di età tra i 12 e i 19 anni si è già vaccinata. La partenza del 23 agosto, programmata da luglio, si aggiunge alla campagna di vaccinazioni a sportello per i 12-19enni in linea con quanto stabilito dal Commissario Straordinario all'emergenza Generale Figliuolo.