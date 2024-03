Progetti di Vita Indipendente e PRO.V.I. Dopo di Noi: pubblicato avviso pubblico

Lo scorso 23 febbraio con determina dirigenziale della Regione Puglia n. 206 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente e PRO.V.I. Dopo di Noi (L.n. 112/2016). Ne dà notizia il Settore Servizi Sociali ed Educativi – Welfare e Servizi alla Persona del Comune di Andria.Le istanze di partecipazione possono essere inoltrate fino alle ore 12 dell'11 aprile 2024 esclusivamente sulla piattaforma on line https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001 La misura è stata attivata dalla Regione Puglia in favore delle persone con disabilità grave al fine di raggiungere la maggiore autonomia possibile nei vari contesti di vita familiare, formativa, sociale e lavorativa. Le linee di intervento per il presente avviso sono tre:- Linea A: progetti in favore di persone con disabilità grave non derivanti da patologie strettamente connesse all'invecchiamento- Linea B: progetti in favore di persone con disabilità grave prive di supporto familiare- Linea C: progetti in favore di persone con disabilità grave rivolti a giovani donne le quali, pur trovandosi in condizioni di disabilità, intendono continuare a prendersi cura dei propri figli.Le proposte progettuali per le tre linee di intervento devono essere coerenti con almeno uno dei seguenti obiettivi: completamento dei percorsi studi; percorsi di inserimento lavorativo o percorsi socio-lavorativi; percorsi di integrazione sociale attraverso attività socio relazionali varie; supporto alla genitorialità; interventi sperimentali nell'ambito del co-housing sociale; soggiorni temporanei per garantire il progressivo distacco dalla famiglia.Il contributo individuale da riconoscersi è pari a: massimo euro 15.000,00 per la durata massima di 12 mesi per le Linee A e C; massimo euro 20.000,00 per la durata massima di 18 mesi per la Linea B.Coloro che intendano presentare richiesta devono essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 e di Attestazione ISEE Ordinario in corso di validità.