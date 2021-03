Primo weekend di zona rossa rafforzata ad Andria: scorcio di una città deserta

Non è la notte di Natale, quando tutti sono in casa per il tradizionale cenone e le strade sono deserte. E' invece lo specchio di Andria ai tempi della pandemia: una via Regina Margherita quasi spettrale intorno alle ore 20 di questa sera, nel giorno in cui la Puglia entra in una zona rossa rafforzata con misure ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. Così si presenta tutto il centro così come il resto della città: per le strade pochissime persone, tra chi torna dal lavoro o chi ha sbrigato qualche faccenda.Un'immagine, quella che vi proponiamo come icona di questo articolo, che cozza pesantemente con la frenesia di una città sempre in movimento: anche un anno fa, quando tutta questa storia purtroppo è entrata in punta di piedi nelle nostre vite, la città si presentava in questo silenzio a causa del lockdown. Immagini che ci fanno pensare a ciò che abbiamo perso a causa del covid, soprattutto a chi abbiamo perduto e che ricorderemo per sempre. Immagini che ci fanno pensare con speranza ai giorni in cui potremo tornare a ripopolare la città senza alcuna restrizione. Intanto, queste strade che non vorremmo vedere deserte, sono il monito a un sacrificio che da parte nostra deve ancora continuare affinchè al più presto la normalità possa tornare nelle nostre vite.