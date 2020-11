Regione: "Primo incontro con Emiliano, primo risultato ottenuto"

"Primo incontro con Emiliano, primo risultato ottenuto".E' il titolo di un post con il quale la capogruppo pentastellata Grazia Di Bari, commenta il confronto in atto con il Presidente Emiliano, un dialogo aperto con la maggioranza di centro sinistra che sostiene il riconfermato governatore pugliese, avversato da una parte del M5S, con a capo l'ex candidata Antonella Laricchia."27 milioni di euro per l'erogazione del contributo straordinario Covid a sostegno dei diversamente abili. Saranno stanziati dalla Regione Puglia e sono un ottimo inizio.Questa è una nostra proposta che ha trovato condivisione anche nella maggioranza.Assieme a questa ce ne saranno altre, su cui abbiamo avviato i necessari approfondimenti. Attendiamo qualche altro giorno per comunicare gli esiti e l'ufficialità.Il Movimento 5 Stelle Puglia garantirà maggiore attenzione sul tema della disabilità e proporrà progetti di potenziamento dell'assistenza.Ci interessa solo il bene dei pugliesi, al di là della polemica politica.Se questi sono i risultati frutto del dialogo ci aspettiamo di poter annunciare al più presto altri risultati su cui da tempo ci battiamo".