Primarie del centro sinistra in Puglia il 12 gennaio, un seggio anche ad Andria

Anche ad Andria, presso la sede del Partito Democratico di via Enrico Dandolo nn. 92-94, sarà possibile votare per le primarie del centro sinistra, in programma domenica 12 gennaio. Sono in lizza quattro contendenti:Ricordiamo che possono votare i cittadini italiani iscritti alle liste elettorali, portando con sé un documento di riconoscimento ed il contributo di almeno 1 euro. Se domenica si vuole votare pur non essendo nel proprio comune di residenza è obbligatorio essersi registrati sul sito dedicato alle primarie entro le ore 12 di ieri, lunedì 6 gennaio. Dovranno essersi registrati per votare, anche i migranti e i sedicenni.Si potrà votare soloL'elettrice/elettore potrà esprimere il suo voto tracciando un unico segno sul nome del candidato o della candidata scelta.Sempre sul sito è possibile visionare tutti i seggi nelle diverse provincie di tutta la Puglia, cliccando su "Trova il seggio". E sarà nella Bat questa sera, martedì 7 gennaio 2020, per partecipare a due dei suoi tanti incontri Michele Emiliano. Il governatore pugliese, sarà infatti alle ore 18 a Barletta (via Milano, 1) e alle 19) dove incontrerà appunto i cittadini della Bat.