Stato di agitazione del personale Sanitaservice Asl Bat al "Bonomo" di Andria

Sit in di protesta per il 31 gennaio, dalle 9:00 alle 12:00, presso gli spazi adiacenti l'ingresso dell'ospedale "Bonomo" di Andria

con i lavoratori delladopo l'ultima manifestazione del 23 ottobre 2023 tenutasi dinanzi la sede del Consiglio Regionale e Dipartimento Salute Pugliese a Bari, ritornano a manifestare pubblicamente con SIT IN di protesta dinanzi l'Ospedale Lorenzo Bonomo di Andriache perdura oramai da tempo, inerente personale addetto alle pulizie e ausiliariato.oramai cronica e perpetrata a causa del blocco alle assunzioni imposto dalla Regione Puglia,che sono sottoposti a carichi di lavoro insostenibili rispetto alle superfici ed ambienti da igienizzare e sanificare in tutte le strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL BAT oltre ai servizi di ausiliariato garantiti ed erogati alla cittadinanza dalla società in house ASL BT.chiederanno a gran voce ancora una volta, con il sostegno dei lavoratori del settore, l'approvazione del Business Plan di Sanitaservice Asl Bt da parte della Regione Puglia con il contestuale sblocco alle assunzioni ed avvio delle procedure di reclutamento ad evidenza pubblica, utili a coprire gli organici carenti e garantire i servizi erogati dalla SANITASERVICE ASL BAT alla cittadinanza.altresì,per rappresentare le ulteriori azioni di lotta che si renderanno necessarie, ivi compreso lo Sciopero, qualora non pervengono risposte alle legittime rivendicazioni sindacali da parte degli organi si governo sanitario della Regione Puglia.