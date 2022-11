Presente Mattarella e nel ricordo di Maroni, si conclude la 39esima Assemblea Nazionale ANCI

Social Video 4 minuti Intervento della Sindaca Bruno all'Assemblea nazionale dell'ANCI

Si conclude oggi lache raccoglie la quasi totalità degli 8mila municipalità del Belpaese.Non ha fatto mancare la sua presenza il, particolarmente in sintonia con il delicato compito svolto dai Primi cittadini italiani, che lo hanno accolto e applaudito con la loro fascia tricolore.l'Assemblea si è aperta nel giorno della dipartita del, ricordato dal presidente nazionaleche ha voluto aquesta edizione. Numeri di partecipazione importanti, oltre 2.200 come riporta lo stesso Snel suo video post notturno.La Prima cittadina dellaè stata relatrice in un approfondimento centrale dei lavori, sui temi delle dele poi sugli aspetti economico-finanziari degli enti locali. Ha portato per il secondo anno consecutivo la promozione enogastronomica della città federiciana con ile con l'ed idell'azienda agricolaLa Puglia ha realizzato un padiglione divenuto attrattivo, tra proposte turistiche e sapori originali come il, i dolci coned aldell'omonima città.La nostra regione, attraverso l'Anci Puglia, ha promosso vari momenti di incontro e ha organizzato la firma del Patto di Mattinata, per quei comuni che stanno sostenendo il ciclo turismo. Presenti l'assessore regionalee i sindacidella Bat, che con Giovanna Bruno sono stati tutti sottoscrittori insieme dell'accordo ad altre municipalità pugliesi.Presente a Bergamo anche il vicepresidente vicario dellaper l'. Le provincie vivono una fase molto delicata di organizzazione ed il nuovova nella direzione di ripristinare l'elezione diretta dei rappresentanti regionali.All'assise di Bergamo hanno preso parte anche assessori locali e consiglieri comunali, come per Andria la delegata all'Ied il consigliere comunaleE la Puglia vede nelil suo elemento di maggior valore, con deleghe che pesano e che hanno ricadute sugli Enti locali chiamati a muoversi tra crisi energetica e scadenze del Piano nazionale ripresa e resilienza."Mi ha pervaso un brivido quando sono entrata nella sala plenaria dell'assemblea -ha dichiarato Giovanna Bruno, raggiunta da AndriaViva, nel corso della sua partecipazione all'assise nazionale dell'Anci-, alla presenza di oltre 2000 amministratori locali e rappresentanti del governo. Proprio a Bergamo, proprio in quel padiglione della fiera che poco più di due anni fa era stato trasformato da braccia volontarie in un ospedale da campo per provare a fermare il covid e la sua violenza sconosciuta. Bergamo è stata teatro di un'assemblea molto partecipata, in cui i sindaci hanno fatto approfondimenti e confronti con elementi di spicco della politica nazionale, dell'imprenditoria, del giornalismo, dell'economia. Esperienze a confronto da nord a sud dell'Italia, tra le grandi città e i piccoli comuni. Sono onorata di aver ricevuto nuovamente l'invito a partecipare come relatrice, portando un pò della mia esperienza maturata sul campo in questi 25 mesi. C'è tanta voglia di fare da parte dei sindaci, nonostante le incognite legate alle difficili congiunture economiche per i Comuni. Il PNRR sta raggiungendo i suoi obiettivi intermedi di programmazione e il 2023 sarà l'anno dei cantieri aperti per tante opere finanziate. L'Italia può davvero cambiare ".