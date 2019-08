Presentazione domande per interventi di rafforzamento locale e di miglioramento sismico

Il Settore Intervento Edilizio Commerciale - Sviluppo Economico – Sue – Suap – Agricoltura- Servizio SUE informa che con Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1062 del 13/06/2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 79 del 12-7-2019), sono state approvate le "Linee Guida" relative all'attribuzione dei contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 532/2018 – Annualità 2016 - per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati – e la relativa modulistica per la richiesta del contributo.Le risorse disponibili per tali interventi sono pari aTutti i cittadini interessati, proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale, ed in possesso dei requisiti richiesti dalla O.C.D.P.C. n. 532/2018, possono presentare apposita richiesta di contributo redattasecondo la modulistica allegata alla D.G.R. n. 1062/2019 (), unitamente alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con allegata copia del documento di riconoscimento, oltre agli altri allegati eventualmente richiesti e compreso l'per i casi previsti,da consegnarea Questo Comune presso l'Ufficio Protocollo del Settore 1 – Intervento Edilizio Commerciale – Sviluppo Economico – Sue – Suap – Agricoltura –, sito in Piazza Trieste e Trento – Palazzo degli Uffici al quarto piano,La modulistica indicata è reperibile sul sito istituzionale delle Regione Puglia ( www.regione.puglia.it ) nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organi Indirizzo Politico e sul sito istituzionale del Comune di Andria all'indirizzo http://www.comune.andria.bt.it Albo Pretorio on line – Avvisi vari.Possono richiedere il contributo di cui all'Ordinanza n. 532/2018 anche i privati che hanno presentato domanda relativa all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012 (Annualità 2011) e/o all'OCDPC n. 52/2013 (Annualità 2012) e/o all'OCDPC n. 171/2014 (Annualità 2013) e /o all'OCDPC n. 293/2015 (annualità 2014) e/o all'OCDPC n. 344/2016 (annualità 2015) a cui non è stato concesso in maniera definitiva il relativo contributo e/o siano stati esclusi dalla graduatoria di merito, fatto salvo quanto previsto dalle Linee Guida de quibus., per cui non verranno prese in considerazione le domande fatte pervenire dopo tale termine ed il Comune si terrà completamente estraneo da ogni ed eventuale controversia dovesse insorgere con i cittadini partecipanti. Farà fede il timbro di accettazione al Protocollo comunale.