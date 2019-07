Premio giornalistico "I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele Palumbo", il 14 luglio la cerimonia di premiazione ad Andria

Lo scorso 29 giugno si sono conclusi i lavori della Commissione del Premio giornalistico "I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele Palumbo". La Commissione, presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia Piero Ricci, si è riunita nella sede del Circolo della stampa Bat "San Francesco di Sales" presso l'Opera Salesiana "Don Bosco" di Andria per valutare gli elaborati dei partecipanti. Sono state 45 le candidature pervenute per le diverse sezioni nelle quali si articola il premio.«La qualità dei lavori esaminati - sottolinea Piero Ricci - è di elevato livello, a conferma della professionalità delle colleghe e dei colleghi. La nostra categoria, pur dibattendosi in una congiuntura critica senza precedenti, è capace di esprimere eccellenze straordinarie che meriterebbero di primeggiare in ogni contesto culturale. La Commissione è stata impegnata non poco nell'attribuzione dei riconoscimenti ma ha trovato sempre l'unanimità sugli elaborati da premiare. Alle colleghe e ai colleghi rivolgo l'auspicio di carriere brillanti e di un futuro meno grigio di quello all'orizzonte». I vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia di conferimento dei premi che si terrà il 14 luglio prossimo alle ore 19 nella Biblioteca Comunale di Andria "G. Ceci".Il Premio, organizzato dal Circolo della Stampa della Bat "San Francesco di Sales", in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia e l'Associazione della Stampa di Puglia, gode del patrocinio e del sostegno del Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca e Comunicazione Istituzionale "Teca del Mediterraneo" e dei patrocini della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune di Andria, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", dell'Opera Salesiana "Don Bosco" di Andria e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria.Sostengono il Premio, la Banca d'Andria, la Strada dei vini DOC "Castel del Monte", PiazzaPuglia, Mucci 1894 Confetti e Dragées, Boasorte Caffè, Musa Formazione, Ragno d'Oro 1954, Artefatti AD&P.