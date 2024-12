Il Premio Giornalistico "Michele Palumbo - I Fatti, le Idee, le Opinioni" giunge alla IV edizione

Venerdì 20 dicembre alle 17.00, nella Biblioteca Comunale di Andria in Piazza Sant'Agostino 5 si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso Giornalistico "Michele Palumbo – I Fatti, le Idee, le Opinioni", organizzato dal Circolo della Stampa "San Francesco di Sales" e realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia, d'intesa con la famiglia Palumbo.I nomi dei vincitori saranno resi noti nel corso della serata di premiazione.Il Premio gode del patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, di Assostampa, del Comune di Andria, del Centro Giovanile Salesiano di Andria e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria.Obiettivo del Premio è ricordare la figura del pubblicista e opinionista, scomparso il 4 marzo del 2017.Il premio è suddiviso nelle Sezioni:a) Giornaliste/i;b) Scuola;Al Premio hanno concorso, con i loro articoli/servizi e foto pubblicati tra il 1°gennaio ed il 14 dicembre 2024, i giornalisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti della Puglia, in regola con il versamento delle quote e senza provvedimenti disciplinari in corso.La cerimonia avviene alla presenza di Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato.In apertura intervengono Vincenzo Rutigliano, presidente del Circolo della Stampa e Giovanna Bruno, sindaca di Andria, oltre al presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, di Assostampa, dei responsabili del Centro Giovanile Salesiano di Andria e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria.Presenti anche le classi degli studenti vincitori insieme ai rispettivi dirigenti scolastici.