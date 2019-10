Pregiudicato andriese arrestato dai carabinieri nel pescarese

E' stato fermato e poi arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ortona in Abruzzo, un pregiudicato andriese di 40 anni trovato, nella tarda serata di giovedì 23 ottobre, alla guida di un camion rubato lungo la statale Adriatica.L'uomo, M.P. le sue iniziali, da pochi giorni aveva finito di scontare una misura cautelare per reati contro il patrimonio. E' stato intercettato dai Carabinieri della Compagnia di Ortona in Abruzzo mentre era alla guida di un autoarticolato, di proprietà di una nota ditta pescarese di asfalti, che procedeva a velocità sostenuta sulla statale 16 Adriatica. La sua presenza è stata segnalata ai carabinieri proprio da alcuni automobilisti, che avevano notato quella anomala velocità di marcia. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo in località Acquachiara a Casalbordino in provincia di Chieti, quando le gazzelle gli hanno sbarrato la carreggiata. Un successivo timido tentativo di fuga è stato immediatamente stroncato.All'interno del pesante veicolo i militari hanno trovato un borsone con numerosi arnesi da scasso, utilizzati in particolare per i furti di autoveicoli, per la cui detenzione l'uomo è stato anche denunciato oltre che per furto anche per possesso ingiustificato di grimaldelli. L'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Vasto che ha poi disposto gli arresti domiciliari.