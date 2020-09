Posteggiatori abusivi a Castel del Monte, la replica della Polizia Locale

In riferimento all'articolo inerente ai posteggiatori abusivi al Castel del Monte, pubblicato venerdì 11 settembre , in cui cittadini e gestori di attività ristorative lamentavano della scarsa presenza da parte delle istituzioni preposte al controllo ovvero le Forze di Polizia, al fine di impedire il profilarsi di azioni illecite e il dilagarsi dei cosiddetti "parcheggi selvaggi" lungo il tratto della provinciale n.8, dal Corpo di Polizia Locale di Andria, si precisa quanto segue, ovvero che: "tutti i fine settimana, da venerdì a domenica, l'accesso al maniero federiciano è presidiato da personale della Polizia Locale e che quindi non è abbandonato a se stesso".Avendo ricevuto questa replica da parte della Polizia Locale, è comunque doveroso sottolineare, da parte nostra, che visto l'afflusso che questo monumento riceve quotidinamente, la presenza da parte delle Forze di Polizia dovrebbe essere costante. Considerato che questo sito artistico è quello che viene più visitato in Puglia, la presenza delle Forze dell'ordine -anche ad esempio turnando con Carabinieri, Polizia di stato e Guardia di Finanza- sarebbe d'obbligo, visto e consiederato che purtroppo molto spesso qualche turista rimane vittima di furti e rapine. In altre aree turistiche italiane, viene addirittura preposto del personale multilingue, così da soddisfare le richieste di informazioni rivolte dei tanti visitatori stranieri.Crediamo che questo servizio valorizzerebbe la nostra immagine nel mondo.