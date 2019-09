Postazioni del 118 alle Sanitaservice, Giuseppe Vatinno: "Scelta di buon senso di Emiliano"

"In alcune realtà come Foggia uno schema simile già esiste, con risultati positivi", sottolinea il segretario generale della Uil Fpl Puglia

"Accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni del presidente Emiliano, che si è detto disponibile ad affidare le postazioni del 118 alle Sanitaservice. Ci pare una scelta di buonsenso, che del resto il sindacato di categoria aveva più volte sollecitato: ora ci auguriamo che dalle intenzioni si passi ai fatti, per il bene del sistema sanitario regionale".Lo dichiara Giuseppe Vatinno, segretario generale della Uil Fpl di Puglia, che continua. "Trasferire le postazioni del 118 a Sanitaservice significa fare un deciso passo in avanti verso l'efficientamento di un servizio sanitario fondamentale e, allo stesso tempo, agire concretamente contro la precarizzazione del lavoro, evitando di dipendere eccessivamente dal volontariato. Del resto, in alcune realtà come Foggia uno schema simile già esiste, con risultati positivi, sia dal punto di vista dell'efficacia del servizio che da quello delle condizioni occupazionali dei lavoratori del settore. Ecco perché l'invito che rivolgiamo al presidente Emiliano è quello di mantenere fede in tempi brevi alle proprie dichiarazioni".