Post elezioni europee: si riuniscono gli stati generali di Forza Italia

Riunione degli stati generali di Forza Italia: si procederà all'analisi del voto delle elezioni europee, ma anche di cosa non è andato in alcuni territori e delle polemiche che ne sono seguite. La Bat resta comunque la provincia pugliese con maggior presenza di elettorato azzurro. Alla convocazione del commissario di Forza Italia in Puglia, on. Mauro D'Attis, e del vice commissario, sen. Dario Damiani sono chiamati dai dirigenti del partito agli amministratori locali ai parlamentari azzurri."Ancora una volta il presidente Berlusconi ha mostrato lucidità nell'analisi del voto delle Europee, in linea con i sondaggi e quindi al di sotto delle aspettative, in tutte le regioni, e lungimiranza nell'individuare il percorso futuro del partito, per ricollocarlo nel posto che gli compete nel panorama politico nazionale. Si riparte da dove nella nostra Regione avevamo già cominciato, pur avendo ancora poco tempo a disposizione: spalancando le porte a tutti coloro che hanno a cuore Forza Italia, dagli amministratori locali ai semplici sostenitori, dalle categorie produttive e professionali agli operatori del terzo settore che saranno sempre più coinvolti e protagonisti del percorso futuro che ci accompagnerà alla fase congressuale del prossimo autunno.Sarà un cammino di condivisione e confronto, per fare tesoro di ogni possibile contributo di esperienza che possa arricchirci e farci migliorare. Per quanto ci riguarda, ci facciamo garanti che lo spirito innovatore del presidente Berlusconi e la sua apertura alla partecipazione dal basso alla vita di partito non cadano nel vuoto, per una riscossa di partito che ci deve trovare pronti alle prossime, crediamo imminenti, elezioni. Già da sabato si riuniranno i dirigenti regionali e provinciali, i parlamentari, i consiglieri regionali, i sindaci e i giovani per riportare i risultati dell'Ufficio di Presidenza, per elaborare l'analisi del voto e per programmare le iniziative da intraprendere nelle singole province, con lo sguardo concentrato alle importanti sfide dei ballottaggi nei comuni pugliesi", lo dichiarano l'on. Mauro D'Attis e il sen. Dario Damiani, rispettivamente commissario e vice commissario di Forza Italia in Puglia".Non è escluso che in tale circostanza si discuterà in maniera plenaria di quanto accaduto ad Andria con Forza Italia, i cui voti sono stati decisivi nel mandare a casa l'amministrazione di centro destra capeggiata da Nicola Giorgino, nel frattempo passato alla Lega di Matteo Salvini.