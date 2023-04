Ponte del 25 aprile: record di presenze per i monumenti pugliesi

Numeri da alta stagione per i tesori artistici pugliesi:da sabato a martedì; un flusso pressoché costante in quattro giorni, conquando, in una sola giornata,(da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile)., una delle date simbolo della storia nazionale,diventa un successo di presenze in valore assoluto, un grande primato nella storia recente dei Musei.in particolare,ha mostrato la sua storia e la imponenza a più dinella stessa giornata,Ma le sorprese della giornata dedicata all'anniversario della liberazione d'Italia sono più di una: ildi cui il patrimonio culturale pugliese è espressione tangibileGrazie di cuore al personale che ha lavorato in questi quattro giorni, accogliendo il serpentone di turisti da ogni angolo d'Italia e non solo».