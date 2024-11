Polizia Locale Andria: “Più informati…più sicuri” prevenire e contrastare le truffe agli anziani

Continua l'impegno della Polizia Locale di Andria a tutela degli anziani, dopo l'incontro dello scorso 29 ottobre presso la Caritas di Andria, si terrà lunedì 18 novembre alle ore 19.00, presso il salone parrocchiale della Parrocchia San Riccardo, in Viale dei Comuni di Puglia, un seminario dal titolo "Anziani… Stop slle truffe! Più imformati… più sicuri"Questo incontro si inserisce all'interno del progetto "Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani" finanziato dal Ministero dell'Interno con risorse del Fondo Unico di Giustizia ed è coordinato dal Comune, tramite la Polizia Locale, a stretto contatto con la Prefettura di Andria-Barletta-Trani.Il progetto "Anziani… Stop slle truffe! Più imformati… più sicuri", si pone l'obiettivo di mettere in campo azioni finalizzate, in via prioritaria, ad informare gli anziani sui comportamenti di autoprotezione da adottare nella vita quotidiana e a fornire i contatti utili per segnalare qualsiasi situazione di pericolo, denunciare eventuali azioni dannose e chiedere sostegno psicologico qualora, a truffa avvenuta, subentri una situazione di disagio e di angoscia.La Polizia Locale ricorda che oggi più che mai le truffe possono presentarsi in diverse forme: email sospette, telefonate ingannevoli, messaggi whatsapp, episodi con sconosciuti che bussano alla porta proponendo prodotti, servizi, assicurazioni o cambi di gestore di luce o gas ed offerte telefoniche in genere.Ecco alcuni consigli:-non effettuare operazioni richieste telefonicamente, via SMS o tramite social (come whatsapp);-non comunicare a nessuno i codici personali (come PIN o password);-non aprire i link contenuti negli SMS o nelle mail;-non far entrare in casa sconosciuti anche se sostengono di essere stati mandati da un parente o per conto di banche-assicurazioni-operatori di gas e luce,-fare attenzione nei luoghi affollati (bus, treno, mercati.).I prossimi seminari si terranno i giorni 26 novembre presso la Parrocchia Santissimo Sacramento ed il 2 dicembre presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria.