Più di 8.000 presenze nella terza edizione della Fiera del Gioco "Game" ad Andria

Sì è conclusa il 24 Febbraio la seconda giornata del GAME, la fiera del gioco, fumetto e cosplay organizzata ad Andria dall'associazione Ulisse presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Andria e sostenuta da Coop Alleanza 3.0 con la partnership tecnica dell'Hotel Ottagono di Andria.Un'importante crescita in termini numerici per questa terza edizione che registra 8.000 visitatori nelle due giornate dell'evento che si sommano alla media degli ingressi del centro commerciale.La terza edizione ha ospitato importanti ospiti nel panorama culturale del settore: lo youtuber Marco Merrino e il doppiatore Daniele Giuliani voce di Jon Snow in Game Of Thrones.Tantissime le attività che hanno interessato le varie aree allestite nel centro commerciale: allestimento a tema Harry Potter, a tema Star Wars e Game Of Thrones. Tanti giochi proposti ai visitatori grazie alle associazioni provenienti da tutta la Puglia per animare l'evento.Grande successo per lo show di Lucia La Rezza e per l'esibizione live del trio femminile delle QT3 che hanno fatto ballare e cantare tutti i partecipanti all'ultima giornata di Domenica.Grandissima partecipazione è stata registrata per la gara cosplay che ha visto salire sul podio Michele Panarelli con il miglior cosplay in assoluto, Arianna Ronchi per il miglior cosplay femminile, Gianfranco Ventrone per il miglior cosplay maschile, Maria Rosa Ricchiuti e Chiara Zingaro per il miglior gruppo cosplay ed infine Giovanni Martino che si è aggiudicato il premio simpatia.La terza edizione ha registrato un importante incremento non solo in termini di visite all'evento ma anche per le realtà coinvolte nella strutturazione dell'evento che sono state più di 30 fra gruppi informali, associazioni, club, ecc...Moltissimi i visitatori giunti da tutta la Puglia e da Campania, Molise e Basilicata per partecipare all'evento animando la due giorni che ha creato scalpore, divertimento, grande partecipazione e curiosità.L'evento, unico nella provincia BT nel suo genere, dal 2017 al 2019 ha visto una rapida crescita e un grande ampliamento in termini di contenuti offerti e di programmazione.Lo staff è già al lavoro per l'ideazione dell'edizione 2020.