Un nuovo spazio per i bambini: al centro commerciale "Mongolfiera" di Andria parte il FamilyLab

Il centro commerciale Mongolfiera di Andria sempre più a misura di famiglia. Parte oggi, mercoledì 1 luglio, una nuova iniziativa dedicata ai bambini, il: uno spazio pensato per genitori e figli con laboratori, giochi e incontri, con intento ludico ed educativo ma anche con un'attenzione al sociale. A gestire le attività, nel rispetto delle misure di sicurezza, saranno lae il. Si parte oggi fino al 4 luglio con un open week in cui sarà presentata al pubblico la programmazione dei laboratori, ogni giorno diversi, e saranno raccolte le adesioni.Si tratta di un'idea, come spiega il Direttore del Centro Commerciale,, «nata l'anno scorso per supportare le famiglie del territorio e coinvolgere le associazioni locali. Quest'anno il progetto si concretizza come momento di aggregazione e divertimento per i bambini, dopo un lungo periodo a casa per l'emergenza covid». Le attività «saranno incentrate su scienza, manualità, attività con la cartapesta - ha spiegato la presidente della Cooperativa Trifoglio,- affinché i bambini possano esprimere la propria fantasia stando insieme e divertendosi».Il FamilyLab fungerà anche da centro di ascolto per le donne vittime di violenza. Questo spazio sarà gestito dalla Onlus, che raggruppa professionisti e giuristi che si occupano di consulenza nell'ambito della violenza di genere, raccogliendo testimonianze ed episodi che delineano, purtroppo, un quadro ancora preoccupante a livello nazionale. La particolarità dell'associazione, come ha spiegato l'di Codice Rosso, è «l'utilizzo dei centri commerciali come luogo non convenzionale per questo tipo di attività, che mira ad andare incontro alle donne con una forma di assistenza attiva. L'obiettivo è cambiare la mentalità dell'individuo, tema sul quale c'è ancora tanto da lavorare». Lo scorso dicembre, Codice Rosso ha anche ricevuto un riconoscimento a Milano in occasione di un evento di presentazione dei progetti sociali nei centri commerciali.