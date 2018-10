Pippo Mezzapesa, Antonella Gaeta e Teresa Saponangelo, presenteranno ad Andria il film: "Il bene mio"

Domani, venerdì 5 Ottobre alle 21.30 presso la Multisala Roma di Andria, il regista Pippo Mezzapesa, la sceneggiatrice Antonella Gaeta e l'attrice Teresa Saponangelo presenteranno "Il bene mio", film presentato fuori concorso nella sezione Giornate degli Autori dell'ultima edizione del Festival di Venezia.Il film racconta la storia di Elia (interpretato da Sergio Rubini), l'ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, che rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che invece, trasferendosi a Nuova Provvidenza, ha preferito dimenticare. Le riprese del film che vede tra i protagonisti, oltre al già citato Rubini, anche Dino Abbrescia, Teresa Saponangelo e l'attore andriese Michele Sinisi, sono state effettuate tra Gravina di Puglia e Poggiorsini e poi anche in Campania, in particolare nel borgo di Apice.Durante la serata gli ospiti saluteranno il pubblico presente in sala introducendo la loro ultima opera, che ha riscosso un notevole apprezzamento di pubblico e critica nella scorsa Mostra del Cinema di Venezia.Per informazioni riguardanti gli orari di programmazione e per prenotazioni contattare Multisala Roma 0883.542622