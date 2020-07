Piovono calcinacci da due balconi di via Bruno Buozzi: intervento dei Vigili del Fuoco

Ed il lungo pomeriggio di interventi da parte dei Vigili del Fuoco, del Comando provinciale di Barletta e della Polizia Locale di Andria si è concluso con un operazione, anche questa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, su via Bruno Buozzi.Da due balconi di immobili di proprietà dell'ex IACP - Arca Puglia, situati al primo ed al secondo piano, intorno alle ore 19, sono infatti caduti del grossi pezzi di intonaco e cemento, molto probabilmente a causa del cattivo stato di manutenzione.I calcinacci sono così caduti sulla strada per fortuna non investendo auto in sosta o persone in transito.Immediatamente, avvertita la sala operativa del Comando della Polizia Locale di Andria, sono giunte sul posto due pattuglie del nucleo Viabilità insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco, già presenti ad Andria per altri precedenti interventi.La zona dopo essere stata interclusa alla circolazione viaria e pedonale, ha visto all'opera i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a far cadere buona parte del cordolo dei balconi gravemente lesionato.L'intervento è durato poco più di un'oretta. Il traffico su via Bruno Buozzi, ripreso a scorrere regolarmente alle ore 21, è stato fatto deviare da via Atene e quindi su via Parigi.