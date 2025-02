Percorso ciclabile di collegamento zona Nord est di Andria con il quartiere San Valentino

locandina locandina

Sarà presentato alla comunità cittadina il prossimo 11 febbraio in Sala Consiliare alle ore 19 la proposta deldi collegamento della zona Nord-Est della città di Andria con il Quartiere San Valentino, adottata con dalla Giunta comunale con la delibera n. 230 del 25.11.2024 (consultabile sull'Albo pretorio del Comune di Andria e in Amministrazione Trasparente, Sezione "Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi").All'incontro sono stati invitati gli ordini ed i collegi professionali, le associazioni, in particolare quelle ambientaliste, per dibattere sulla proposta e conoscerne i dettagli.Il percorso ciclabile, che su richiesta dell'Assessore alla Sicurezza con delega alla mobilità Pasquale Colasuonno è stata già oggetto di confronto tra i Gruppi Consiliari per la divulgazione di informazioni e la condivisione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica, è oggetto di finanziamento regionale per 750mila euro.«Il Progetto della rete ciclabile – spiega l'assessore Colasuonno - ha lo scopo di collegare il quartiere periferico di San Valentino con l'area ad alta concentrazione di insistenza degli Istituti scolastici secondari di secondo grado, oltre che tutti i siti di interesse ubicati nei pressi della stessa zona.Queste le vie che sono interessate dal Percorso Ciclabile:Già nella riunione con i gruppi consiliari sono emerse alcune necessità che avremo cura di verificare: intanto la verifiche nelle vie interessate delle dimensioni della sede stradale, la eventuale presenza di segnaletica stradale che interdice la sosta e fermata; va verificato anche lo stato della sede stradale che in molti tratti presenta avvallamenti di considerevoli dimensioni, pericolosi sia per la viabilità veicolare che ancor più per quella ciclabile, sui quali sono necessari interventi di ripristino urgente. Infine – conclude l'assessore – abbiamo recepito l'istanza di condivisione del progetto con l'intera comunità cittadina, visto anche l'importante impatto che ne deriverebbe dalla sua realizzazione sia per i cittadini sia per la circolazione. Sarà certamente un'occasione utile a raccogliere suggerimenti da inserire nel Progetto Esecutivo».Dopo i saluti istituzionali degli assessori alla Mobilità ed all'Ambiente, Colasuonno e Losappio, sarà la volta dei relatori: il Dirigente del settore "Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica", ing. Luca Botrugno; l'ing. Saverio De Candia, Tecnico redattore PFTE; del Per. Ind. Giuseppe Gadaleta, Tecnico redattore PFTE. Concluderà il Sindaco avv. Giovanna Bruno.