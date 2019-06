Paolo Pellegrino nominato dal presidente Emiliano consigliere delegato per l'edilizia sanitaria pugliese. Un incarico importante che riguarderà anche il nuovo ospedale di Andria. Ecco una nota del Gruppo consiliare La Puglia con Emiliano."Con decreto del 18 giugno scorso, a firma del governatore Michele Emiliano, il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, è stato nominato consigliere delegato per la costruzione, manutenzione, attrezzaggio tecnologico di tutte le strutture edilizie del sistema sanitario regionale. La delega riguarderà anche il monitoraggio della spesa dei fondi (regionali, nazionali ed europei) destinati agli investimenti di edilizia sanitaria.Un riconoscimento importante in vista della realizzazione di cinque nuovi ospedali, strategici per la riqualificazione della rete ospedaliera pugliese, – ospedale San Cataldo di Taranto, ospedale Sud Est Barese, ospedale di Andria, ospedale del Sud Salento, ospedale del Nord Barese – previsti dal Documento Programmatico del 2012. L'incarico, a titolo gratuito, riguarderà anche la realizzazione e il completamento della rete delle strutture territoriale (ambulatori e soprattutto PTA) diventati necessari a seguito del riordino ospedaliero. Al presidente Pellegrino gli auguri dell'intero Gruppo consiliare regionale".