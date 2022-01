Ordine pubblico, Tiani (SIAP): «No alla banalizzazione dei livelli di sicurezza nel nostro Paese»

«L'ipocrisia politica italiana trasversalmente intesa è nota a tutti il tema è oggetto di conflitto tra i partiti solo quando esplode il problema ma gli stessi guardano solo agli aspetti più banali e del consenso che produce la complessa tematica tanto da ridurre il malsano dibattitouna sciocchezza immensa perchéCosì come declinare la sicurezza e le libertà come principi con funzioni antitetiche fa perdere di vista la complessità delle società contemporanee caratterizzate non solo dalla globalizzazione e dall'immigrazione ma anche dal multiculturalismo e dai diversi tipi di credo religioso». Lo sottolinea il«Se perdiamo o comprimiamo in dati momenti e per lunghi periodi le nostre libertà il processo di evoluzione civile della nostra giovane democrazia sarebbe ferito ma può dirsi altrettanto se perdiamo i diritti connessi alla nostra sicurezza personale o dei nostri beni materiali oltre che quelli collettivi. O forse –continua Giuseppe Tiani- ci sono diritti di libertà che riteniamo più importanti di altri in queste ore ema vanno comunque salvaguardate quelle che riteniamo imprescindibili specie nelle fasi in cui gli estremismi sociali e politici ipotizzano il rischio di perdita delle libertà conquistate».«Il dibattito sui livelli di sicurezza non può essere banalizzato ma puntualmente lo è –prosegue Tiani- proprio perché le forze politiche improvvisano ogni volta che si pone l'emergenza non avendo le stesse un'agenda ben definita sull'argomento.. Ama poi i poliziotti da entrambe le parti sono comunque tenuti fuori dalla dialettica del Paese sui diversi temi che fanno da corollario alla sicurezza tra cui quello sociali».Lo denuncia il Segretario Generale del Sindacato di polizia Siap, Giuseppe Tiani.ragione «per cui sento di ringraziare quanto sta facendo tra mille difficoltà e con serietà i colleghi delle forze di polizia ed il Ministro dell'interno Lamorgese».