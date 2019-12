Ordine pubblico: nella Bat aumentano le estorsioni e le rapine nelle abitazioni

E' tempo di bilanci, a chiusura di questo 2019 perLatraccia un resoconto dei risultati conseguiti e delle attività poste in essere nell'ambito dellache ricordiamo ha competenza per l'area metropolitana di Bari e la provincia Barletta Andria Trani, quest'ultima fino a quando non diverrà operativa la previstaE' ila delineare l'impegno dellanel consueto breefing di fine anno: dalnell'area della Città Metropolitana di Bari e della provincia Bat è il primo dato eloquente di come la guardia sia sempre alta in tema di polizia di prevenzione.Ben 251 i provvedimenti restrittivi della libertà personale eseguiti, mentre sono 308 quelli di carcerazione. Indagate in stato di libertà 2.460 persone.Sono, rispettivamente, 45580 e 7850 i controlli effettuati nei confronti di arrestati/detenuti domiciliari e persone sottoposte ad altre misure di prevenzione; 14043 i controlli nei confronti di persone sottoposte alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.Aumentate dell'11% le perquisizioni (3636) e, nella medesima percentuale, sono aumentati i controlli ad esercizi pubblici (683).204 le persone arrestate e 83 quelle denunciate per reati in materia di sostanze stupefacenti che hanno portato al sequestro di 6,646 Kg di cocaina, 7,830 Kg di hashish, 400,841 Kg di marijuana, 171 gr. di eroina, 838 gr. di droghe sintetiche e 200 piante per la produzione di sostanze stupefacenti.In materia di armi, munizioni e materiale esplodente sono state arrestate 112 persone, 93 i denunciati; 78 sequestri tra coltelli ed armi bianche, 4 tra fucili ed armi lunghe, 42 pistole, 723 cartucce e 478 materiali esplodenti (esplosivo e artifici pirotecnici).Ma entrando più nello specifico per quanto riguarda lail numero totale deiregistra un decremento del 10% tra il 2018 ed il 2019.ma sono diminuiti notevolmente i tentati omicidi (-23%).In calo le(-9%) ed i(-11%). Lieve aumento per i(+2%).Il numero delleè aumentato, da 60 a 72 (+20%), mentre si registranel 2019 (nessuno nel 2018).Riduzione del 10% dei danneggiamenti in genere e dei reati in materia di stupefacenti (-44%) mentre aumentano i danneggiamenti a seguito incendi (+14%).Per quanto riguarda iquindi, si registra nella provincia Barletta Andria Trani una generale diminuzione dei reati ad eccezione, come detto in precedenza, dei furti di auto che segnano un aumento del 2%. Anche nella Bat aumentano le rapine in abitazione, +27%.Numerose sono state, complessivamente le operazioni eseguite dallacon decine decine di arresti, anche con l'uso del metodo mafioso, con il sequestro di sostanze stupefacenti, di capitali illeciti e di armi e munizioni. Da menzionare anche interventi al contrasto del terrorismo internazionale.Il controllo del territorio H24, prevalentemente, è stato assicurato dai poliziotti dell', che hanno svolto il loro capillare lavoro anche nella provincia Bat. Numerosi i" pianificati ed eseguiti ad Andria, con la locale Autorità di Pubblica Sicurezza, per consentire i dovuti capillari controlli, che hanno portato a denunce ed arrestati, sia da connazionali che di stranieri.Nell'ambito dell'attività svolta dallasono stati adottati dal Questore di Bari 195 Fogli di Via Obbligatori; proposte 57 Misure di Sorveglianza speciale di P.S ed emessi 99 DASPO (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive); 15 i DASPO Urbani e 19 i Decreti di Ammonimento. Molti di questi hanno interessato tifosi andriesi.Ben 35664 i passaporti rilasciati, oltre a 1193 dichiarazioni di accompagnamento e 1684 nulla osta per espatri. Rilasciate 264 licenze per Agenzie d'affari, scommesse sportive e commercio di oggetti preziosi. 2087 tra rilasci e rinnovi di porto di fucile, 190 le proposte di divieto di detenzione armi.Durante l'attività di controllo svolta per esercizi pubblici, sono stati adottati 10 provvedimenti amministrativi ex Art 100 e 110 TULPS ed elevate sanzioni amministrative nei confronti di 23 esercizi pubblici per un valore di oltre 16.000 euro.L'Ufficio immigrazione della Questura ha rilasciato 36549 permessi di soggiorno, 47 le istanze rifiutate. 149 i provvedimenti di espulsione e 6 i decreti di allontanamento di cittadini dell'Unione Europea emessi dal Prefetto, 142 gli ordini di espulsione emessi dal Questore.Il Questore di Bari, inoltre, ha disposto 60 trattenimenti presso il C.P.R. di Bari-Palese; eseguiti 15 rimpatri a seguito di provvedimento di espulsione emanato dal Magistrato di Sorveglianza.Per quanto riguarda le istanze relative a Richiedenti Asilo e Rifugiati, sono stati rilasciati 5500 permessi di soggiorno (elettronici e cartacei); già esaminate ed istruite 2000 istanze e richieste di Asilo Politico.Imponente il traffico complessivo di persone in transito registrato dai poliziotti degli, 6.529.640 viaggiatori; 709.865 i passeggeri entrati attraverso l'Ufficio di Frontiera del Porto, 675.210 quelli registrati in uscita. Dallo scalo aereo, invece, sono giunti in città 2.560.483 viaggiatori e ne sono partiti 2.584.082.Complessivamente, la Polizia di Stato ha effettuato 1.202 respingimenti, ha sequestrato 224 documenti ed ha rilasciato 482 visti; 84 le persone arrestate, 15 quelle denunciate.La(alle dirette dipendenze del Dirigente Superiore Luca Speranza), ha schierato durante l'anno 7.103 pattuglie e accertato 17.739 infrazioni al Codice della Strada; sequestrati oltre 315 Kg. di sostante stupefacenti lungo le arterie stradali ed autostradali della Puglia. 407 patenti di guida e 635 carte di circolazione ritirate, decurtati 28.742 punti.Si registrano 1981 soccorsi ad utenti in difficoltà, 3 trasporti di organi ed 1 di farmaci salvavita.Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli inerenti l'eccesso di velocità, la prevenzione delle stragi del sabato sera e della guida in stato di sottoposizione a sostanze alcooliche e stupefacenti.Un occhio di riguardo è stato dedicato ai controlli "Gite scolastiche in sicurezza" e sono state organizzate numerose campagne di informazione ed educazione stradale rivolte ai giovani. Numerosi i progetti, tra cui si sottolineano Icaro, Biciscuola, Chirone, Guida Sicura, Inverno in Sicurezza e progetti vari con la collaborazione di altri enti.Il Compartimentoha impiegato 2285 pattuglie nell'ambito dei controlli nelle stazioni e 1361 pattuglie di scorta a bordo dei treni; identificate 75.436 persone, 119 il dato complessivo tra arresti e denunce.Di fondamentale importanza i servizi espletati dai poliziotti del, in occasione di manifestazioni sportive e di ordine pubblico in generale, e quelli contestualmente forniti dagli operatori delin occasione di eventi relativi all'ordine ed alla sicurezza pubblica ed a supporto di attività operative.Decisivo l'apporto del Gabinetto interregionale dellache supporta costantemente le attività investigative con riscontri tecnico-scientifici, oltre al quotidiano impiego in attività di ordine pubblico.Lanell'ambito delle proprie competenze, ha fornito un valido ed assiduo contributo, soprattutto nel contrasto al cyber-crimine, sempre più frequente nella società moderna, soprattutto in tema di pedopornografia e cyberbullismo.Molte le iniziative volte a sensibilizzare e informare gli studenti sui pericoli del web organizzati durante l'anno; una citazione particolare merita la campagna "Una Vita da Social" che quest'anno ha fatto tappa a Bari nei mesi di Marzo e Novembre.