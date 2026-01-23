Formazione
Formazione
Scuola e Lavoro

Open day del "Tandoi" di Corato

In programma il 25 gennaio

Andria - venerdì 23 gennaio 2026 15.28 Comunicato Stampa
Formarsi prima, entrare prima nel mondo del lavoro, costruire competenze concrete e spendibili: è questa la sfida raccolta dall'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato, che rilancia la propria offerta formativa puntando sul percorso quadriennale, una proposta moderna e altamente professionalizzante, pensata per i giovani e per il territorio.

La scuola offre percorsi negli indirizzi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, combinando formazione teorica, laboratori specialistici e stage in azienda per garantire agli studenti una preparazione immediatamente spendibile nel mondo del lavoro o pronta per continuare negli ITS.

Il quadriennale consente di conseguire il diploma in quattro anni, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi negli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). Un'opportunità reale, fondata su una didattica innovativa che integra laboratori specialistici, stage aziendali, progetti professionalizzanti e collaborazioni con il tessuto produttivo locale.

«Il nostro obiettivo – sottolinea il Dirigente Scolastico Francesco Catalano – è offrire ai ragazzi una scuola concreta, capace di parlare il linguaggio del lavoro senza rinunciare alla qualità della formazione. Il percorso quadriennale rappresenta una risposta efficace alle esigenze di un mercato che chiede competenze, flessibilità e preparazione pratica».

Al termine del percorso, gli studenti possono accedere a importanti realtà formative post-diploma come ITS Agroalimentare, ITS Academy Puglia (Turismo, beni culturali e attività artistiche), ITS Academy Agripuglia – Agribusiness School e ITS Academy Biotech for Life – Nuove tecnologie per la vita, rafforzando il collegamento diretto tra scuola, formazione avanzata e occupazione.

Un'occasione privilegiata per conoscere da vicino l'offerta del "Tandoi" sarà l'Open Day di domenica 25 gennaio, dalle 11.00 alle 13.00, appuntamento centrale del percorso di orientamento rivolto a studenti e famiglie. Durante la mattinata sarà possibile visitare l'istituto, entrare nei laboratori, incontrare docenti e studenti e approfondire i percorsi di studio in un clima di dialogo e partecipazione.

«Invitiamo famiglie e ragazzi a vivere la scuola in prima persona – aggiunge il dirigente – perché solo entrando nei nostri spazi e confrontandosi con chi li anima ogni giorno si può cogliere davvero il valore della nostra proposta educativa».

Accanto al quadriennale, l'Istituto Professionale "L. Tandoi" propone anche i percorsi quinquennali in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e in Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, oltre al corso serale per adulti, pensato per chi desidera conseguire il diploma o riqualificarsi conciliando studio, lavoro e vita familiare.

Inclusione, attenzione ai bisogni educativi di ogni studente e valorizzazione delle differenze sono pilastri dell'azione educativa dell'istituto, che durante l'anno scolastico attiva numerosi progetti culturali, espressivi e laboratoriali a supporto delle discipline professionalizzanti.

Il "Tandoi" si presenta così come una scuola dinamica, concreta e orientata al futuro, un vero ponte tra formazione e professioni, dove passione e competenze diventano opportunità reali di crescita personale e lavorativa.

La scuola è a disposizione delle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli, offrendo supporto per completare la procedura. Sarà possibile formalizzare l'iscrizione tutte le mattine, dalle 8:00 alle 13:00, e nei pomeriggi, dalle 16:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:
Domenica 25 gennaio: dalle 11.00 alle 13.00
Open Night Giovedì 5 febbraio: dalle 19. 00 alle 22. 00

L'iscrizione alla secondaria di secondo grado viene effettuata tramite la compilazione di un modulo on line disponibile nel periodo comunicato ogni anno attraverso la circolare sulle iscrizioni che viene pubblicata di norma nel mese di novembre.
  • Open day
Momento storico ad Andria, chiude il mercato ortofrutticolo di via Barletta
23 gennaio 2026 Momento storico ad Andria, chiude il mercato ortofrutticolo di via Barletta
Giovani disabili al front office in Questura ad Andria
23 gennaio 2026 Giovani disabili al front office in Questura ad Andria
Altri contenuti a tema
Istituto Verdi-Cafaro: open day 11 e 16 gennaio Istituto Verdi-Cafaro: open day 11 e 16 gennaio Attivi tutti i giorni gli sportelli informativi scolastici
"Nuzzi", il 4 febbraio l'ultimo open day "Nuzzi", il 4 febbraio l'ultimo open day Due gli indirizzi: liceo scientifico tradizionale e di scienze applicate
Al Lotti-Umberto I, “English for your future” Eventi e cultura Al Lotti-Umberto I, “English for your future” La Regione approva il progetto per il rafforzamento delle competenze linguistiche in inglese
Open day al Liceo Troya, appuntamento con la cultura classica Open day al Liceo Troya, appuntamento con la cultura classica L'incontro con i futuri studenti del liceo si terrà venerdì 27 gennaio dalle ore 16 alle 19
IC "Don Bosco-Manzoni", un Open Day per raccontarsi al territorio IC "Don Bosco-Manzoni", un Open Day per raccontarsi al territorio Successo dell'iniziativa soprattutto per il coinvolgimento entusiastico di adulti e ragazzi
Open Day all'IC "Imbriani-Salvemini", presentato il programma Open Day all'IC "Imbriani-Salvemini", presentato il programma Dal 16 gennaio al 6 febbraio il personale di segreteria sarà a disposizione per i moduli d'iscrizione
Open day dell'IC "Mariano Fermi" sabato 14 gennaio Open day dell'IC "Mariano Fermi" sabato 14 gennaio Rinnovati di recente gli ambienti di apprendimento grazie all'inserimento delle LIM
IC “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”, open day per futuri studenti e genitori IC “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”, open day per futuri studenti e genitori Presentato il programma per far conoscere attività e progetti per l'a.s. 2017/2018
Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto "
23 gennaio 2026 Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto"
Lista e Gruppo consigliare Andrialab 3: "Visioni ed allucinazioni nella comunicazione del centrodestra "
23 gennaio 2026 Lista e Gruppo consigliare Andrialab 3: "Visioni ed allucinazioni nella comunicazione del centrodestra"
Tari, Napolitano: "Ad Andria oltre al danno degli aumenti record anche le cartelle pazze "
23 gennaio 2026 Tari, Napolitano: "Ad Andria oltre al danno degli aumenti record anche le cartelle pazze"
Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 29 gennaio
23 gennaio 2026 Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 29 gennaio
Andria partecipa con la Sindaca Bruno alla Consulta dei Comuni Capoluogo di Provincia – ANCI
23 gennaio 2026 Andria partecipa con la Sindaca Bruno alla Consulta dei Comuni Capoluogo di Provincia – ANCI
​​I Giovani Democratici di Andria replicano al centrodestra: "Ignorano i danni del passato e i tagli del presente "
23 gennaio 2026 ​​I Giovani Democratici di Andria replicano al centrodestra: "Ignorano i danni del passato e i tagli del presente"
L'andriese Vito Ballarino nominato Presidente CNA giovani imprenditori Bat
23 gennaio 2026 L'andriese Vito Ballarino nominato Presidente CNA giovani imprenditori Bat
Spaccio Terre ad Andria, l'aperitivo culturale a km 0
23 gennaio 2026 Spaccio Terre ad Andria, l'aperitivo culturale a km 0
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.