Parte dal Consiglio Comunale la giornata di svolta per la realizzazione del, dache sorgerà in contrada, a ridosso della Strada Provinciale 2 che collega Corato, Andria e Canosa di Puglia su unNell'assise comunale di giovedì 15 luglio a Palazzo di Città, viene dato il via libera a quello che sarà successivamente l' accordo di programma per l'approvazione del progetto, che sarà sottoscritto tra i tutti i soggetti coinvolti, presso la regione Puglia: si tratta, cioè, di una convenzione tra il Comune di Andria, la Provincia, la Regione Puglia e la Asl Bt attraverso il quale saranno coordinate di concerto tutte le attività necessarie alla realizzazione del nuovo ospedale, una struttura di secondo livello che punta ad essere un riferimento anche a livello regionale. «È una giornata importante, - così il Presidente del Consiglio Comunale di Andria, dott. Giovanni Vurchio - ringrazio i capigruppo e tutti gli uffici, con questa proposta di deliberazione comunichiamo alla Asl e alla Regione che è stata individuata una zona e sono stati dati indirizzi affinchè Andria abbia un ospedale di secondo livello e un centro di ricerca in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia. Oggi diamo mandato al Sindaco di seguire questo progetto cosicchè si realizzi nel minor tempo possibile e dare una struttura di livello per una città importante come Andria».La struttura conterà 400 posti letto e confermerà la sua natura di polo dedicato alle emergenze-urgenze. Inoltre, sono in corso le trattative con la Regione affinchè il nuovo ospedale diventi sede dellae centro di aggregazione tra studenti e utenti. Alla sottoscrizione dell'accordo di programma in Consiglio Comunale è intervenuto anche il Direttore Generale della Asl Bt, avv. Alessandro Delle Donne, assieme ai tecnici. «Questo ospedale segna una svolta nell'offerta sanitaria del Comune di Andria e della Asl Bt, - spiega il DG Delle Donne - trattandosi di unche si colloca in una dimensione sovraterritoriale avrà l'ambizione di diventare un punto di riferimento regionale. 400 posti letto e un polo dedicato alle emergenze-urgenze e sede della Scuola di Medicina di Foggia. Sarà un centro di aggregazione tra studenti e utenti e un luogo nel quale non andremo solo a ricollocare i reparti che oggi insistono nel "Bonomo", ma sarà un ospedale ispirato all'innovazione tecnologica che abbiamo già avviato con il robot Da Vinci, il secondo angiografo e la seconda Tac, nell'ottica di renderlo attrattivo e recuperare la mobilità passiva che comunque sta registrando sensibili miglioramenti nella Asl Bt. I due appuntamenti di oggi mirano all'illustrazione del progetto che è alle battute finali, e a conclusione del quale procederemo alla procedura di evidenza pubblica alla ricerca del contraente che andrà a realizzare l'ospedale».Nella giornata odierna si terrà a Castel del Monte anche la presentazione ufficiale del progetto relativo al nuovo ospedale di Andria, alla quale prenderà parte il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. «È una giornata davvero importante per la città e il territorio intero, - ha affermato il sindaco avv. Giovanna Bruno - la aspettavamo da tempo. Il Consiglio Comunale oggi si occupa della questione investendo ufficialmente il Sindaco della sua partecipazione all'accordo di programma, la procedura che metterà allo stesso tavolo la Provincia, la Asl, la Regione e il Comune di Andria per tutti i passaggi successivi. Quella di stasera sarà una presentazione simbolicamente importante perché verrà fatta nella zona antistante Castel del Monte, da cui si vede la piana che ospiterà il nuovo ospedale. Sarà una struttura mastodontica, che arriva dopo anni di percorsi portati avanti da più parti, e a questo proposito ringrazio tutti coloro che nel tempo sono stati parte di questo progetto indipendentemente dal colore politico».