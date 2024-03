Nuovo ospedale Andria, Napolitano (FdI): Stanchi delle manfrine, subito consiglio comunale senza se e senza ma!"

"Lo spettacolo poco edificante a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni tra sindaco, presidente della Regione e consiglieri regionali di maggioranza ha un solo comune denominatore: il PD che da quasi 4 anni prende in giro Andria e gli andriesi sulla costruzione del nuovo ospedale, promesso, presentato ma mai realizzato.

A fronte di tante parole inutili rimangono gli atti scritti che evidenziano come il declassamento del nuovo ospedale venga indicato a chiare lettere nelle note ufficiali e protocollate dal Dipartimento di Promozione della salute della Regione Puglia. I comunicati, gli annunci e le promesse lasciano completamente il tempo che trovano e, pur capendo, l'imbarazzo della maggioranza di centro-sinistra e del PD di Andria, troviamo francamente ridicole le presunte nuove certezze date sulla parola del presidente Emiliano.

Caro sindaco Bruno lei continua a difendere solo la sua parte politica e non la città, altrimenti avrebbe già attivato i minimi canali istituzionali per venire a capo di una vicenda che denota quale sia il poco rispetto nei confronti dei cittadini andriesi da parte della Regione Puglia. In primo luogo con un Consiglio Comunale monotematico sulla sanità e sul nuovo ospedale che noi di Fratelli d'Italia stiamo chiedendo, inascoltati, da mesi. A seguire, laddove occorra, anche con azioni eclatanti volte a difendere la dignità della città e del diritto alla salute di tutti i cittadini. Anche perché vorremmo ricordare a Giovanna Bruno la quale, in modo inopportuno, ha dichiarato che non era importante il livello del nuovo ospedale ma solo il mantenimento del numero dei posti letto, che questo ragionamento risulta sbagliato nella forma e nella sostanza. Declassare il nuovo ospedale rappresenta, nei fatti, un impoverimento dei servizi presenti, ed è incomprensibile che un sindaco questo non lo abbia subito compreso.

Ovviamente, poi, non dimentichiamo anche le estreme difficoltà del Bonomo di Andria che vive negli ultimi anni situazioni di disagio con la fine, sempre posticipata, di lavori di ammodernamento non ancora conclusi.

Chiediamo, quindi, nuovamente alla maggioranza di centro-sinistra, al sindaco ed a tutto il Consiglio Comunale di convocare un immediato Consiglio Comunale monotematico nel quale, su invito dell'Amministrazione Comunale, lo stesso presidente Emiliano potrà mostrare il documento che attesti il livello del nuovo ospedale e possibilmente certezza dei fondi, progettazione e data di cantierizzazione dei lavori, visto e considerato che il governo Meloni ha confermato la presenza del finanziamento.

Altrimenti ci troveremmo sempre di fronte alle solite mezze verità che coprono delle bugie complete. La pazienza dei cittadini andriesi è finita, il PD deve prendersi le proprie gravi responsabilità politiche".



La nota del commissario cittadino di Fratelli d'Italia, dott. Sabino Napolitano.