Nuovo intervento di pulizia nella pineta comunale da parte dell'Associazione 3Place

Nuovo cleanup in pineta ad Andria, giovedì 14 luglio, dalle ore 17 alle ore 19.30, aperto a tutta la cittadinanza."Dipingiamo un mondo migliore, insieme" è lo slogan scelto dall'Associazione cittadina 3Place, ideatrice della bella iniziativa."Lo scorso giovedì abbiamo svolto un'azione diche ha smosso le coscienze di tanti nostri cittadini, riempiendoci il cuore di gioia .Vi avevamo anche annunciato che saremmo tornati a farlo il giovedì successivo, ovvero il 14 luglio, e che sarebbe stato aperto a chiunque volesse unirsi a noi. Infatti, nonostante i tanti rifiuti che abbiamo raccolto, ce ne sono ancora tanti (purtroppo) che sono rimasti lì!E allora eccoci qui con la locandina ufficiale dell'evento e con alcune informazioni per chiunque abbia voglia partecipare:l'evento è aperto a tutti. Portate con voi la vostra allegria e un paio diper la raccolta (fidatevi, alcuni rifiuti non volete toccarli a mano libera...)Il punto d'incontro è alla fontana in pietra della Pineta. Per chi arriva più tardi ci raggiunga direttamente nel mezzo della Pineta...saremo visibili abbastanza .L'appuntamento è alle 17.00, ma ci trovate lì fino alle 19.30. Vi aspettiamo.E tu che fai, sei dei nostri?"#andria #bat #puglia #weareinpuglia #three3place #3place #casteldelmonte #weareinpuglia #cleanup #cleanupallapineit #tandcamafe #tandcamadoic #thereisnoplanetb #savetheplanet #ambiente #natura #dipingiamounmondomigliore #insieme