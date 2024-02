Nuovo ceppo della Xylella, Cia Puglia: “Rischio mortale per l’agricoltura”

I rilievi nel Barese, la sofferenza del Salento e i rischi per tutta la Puglia, in pericolo anche la vite

"L'individuazione, a Triggiano, di sei alberi di mandorlo positivi al batterio della Xylella fastidiosa subspecie fastidiosa è un monito:". Gennaro Sicolo, presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, commenta con queste parole la notizia diffusa giovedì 22 febbraio dall'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.. I controlli effettuati permetteranno di affrontare subito il nuovo pericolo. L'Osservatorio Fitosanitario e l'assessore Donato Pentassuglia hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro anche da questo punto di vista", aggiunge Sicolo,Intanto esprimiamo la nostra solidarietà agli amici agricoltori che stanno affrontando questo nuovo incubo"."L'arrivo e la diffusione del secondo ceppo del batterio Xylella fastidiosa subspecie fastidiosa", spiega Giannicola D'Amico, vicepresidente vicario di CIA Puglia, "rappresenta una ulteriore e grave ferita per l'agricoltura pugliese, nel quadro generale di un comparto già allo stremo da tempo.. CIA Agricoltori Italiani ha sempre fatto affidamento sulla scienza: Governo nazionale e Unione Europea sostengano la task force scientifica, in modo che la ricerca arrivi finalmente a soluzioni efficaci e applicabili".CIA Agricoltori Italiani di Puglia, come sempre, sarà al fianco degli agricoltori, delle istituzioni e degli istituti di ricerca scientifica per continuare a fare la propria parte nella lotta contro la Xylella che deve mobilitare tutti, ognuno per il proprio ruolo e le proprie possibilità, affinché questa piaga sia finalmente estirpata.