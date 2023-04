Nuova vita alla pineta di Castel del Monte

Hanno preso il via lo scorso 27 marzo i lavori riguardanti il progetto "Patto per la Puglia", volto al potenziamento delle infrastrutture della rete viaria di accesso alle località turistiche e di altre infrastrutture di servizio delle strutture turistico ricettive della Pineta Castel del Monte. A darne notizia è l'assessore all'Ambiente, avv. Savino Losappio, a seguito della comunicazione pervenuta dalla direzione dei lavori.I lavori avranno il seguente programma immediato:- delimitazione del cantiere (tracciato superiore) attraverso l'apposizione di reti opportunamente sollevate dal terreno per consentire il passaggio degli animali;- pulitura limitatamente lungo il tracciato delimitato di piante infestanti;- Inserimento del bagno chimico.Fino al 15 luglio potranno essere eseguite prevalentemente:- il restauro dei muretti a secco evitando di fare rumore;- le sistemazioni dei percorsi senza l'ausilio dei mezzi meccanici evitando rumori che potrebbero disturbare la fauna esistente;- opere avendo cura di evitare qualsiasi intervento atto ad innescare incendi nel sottobosco;- le realizzazioni delle opere d'arte previste fuori dal cantiere.