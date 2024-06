Nuova sede ad Andria in via Vittore Pisani per la direzione generale della Sanitaservice ASL BAT

La direzione generale della Sanitaservice ASL BAT cambia sede. Da via Vittorio Veneto a via Vittore Pisani 65 sempre ad Andria in spazi di lavoro decisamente più adeguati rispetto all'importante attività che la società di servizi svolge per l'Azienda Sanitaria Locale della sesta provincia pugliese. In via Vittorio Veneto ora ci sarà spazio per una postazione cosiddetta "polifunzionale" del 118.«Un cambiamento importante che significa sempre più radicamento sul territorio e dignità per i lavoratori della nostra struttura amministrativa – ha spiegato la dott.ssa Annachiara Rossiello Amministratrice Unica di Sanitaservice ASL BT – Oltre a stanze decisamente più accoglienti e meglio divise con la possibilità di settorializzare meglio l'attività che prima era svolta in un'unica stanza, avremo anche una essenziale sala riunioni e diverse altre novità. Poi è importante che in via Vittorio Veneto ora ci sia una postazione "polifunzionale" del servizio di emergenza urgenza del 118 per creare un vero e proprio luogo accanto all'Ospedale "Bonomo", in una posizione centrale, più strategica da cui migliorare sempre più il servizio stesso, fondamentale per le 18 postazioni».Un cambiamento di grande valore simbolico considerando che da ottobre 2022 la direzione generale della Sanitaservice ASL BAT era in via Vittorio Veneto e prima ancora, dal 2012, era in dei locali dell'Ospedale "Bonomo". La nuova sede è già funzionante a partire proprio dalla giornata odierna.