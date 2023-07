Nuova discarica di rifiuti ed inerti in via Salvatore Liddo

Piccole discariche di rifiuti continuano a spuntare come funghi ad Andria. L'ultima segnalazione da parte dei residenti della zona Cisternone Martinelli rimarca un problema purtroppo sempre diffuso nel territorio cittadino.In via Salvatore Liddo, una traversa di via Castel del Monte, sono sempre più numerose le cataste di rifiuti vari e di inerti edilizi, che qualche incivile ha pensato bene di abbandonare sulla pubblica via. Un'assurdo comportamento che a quanto sembra è adottato da altri incivili. Sempre più spesso infatti, la presenza di rifiuti abbandonati lasciati sulla pubblica via, richiama altre persone a praticare questa incivile procedura. Un fenomeno odioso e particolarmente inviso all'opinione pubblica, che purtroppo malgrado gli appelli e le numerose campagne di bonifica, praticate dalla Civica Amministrazione e dal consorzio di ditte che svolgono ad Andria il servizio di raccolta rifiuti, rimane sempre diffuso. Troppo spesso questi rifiuti deturpano paesaggi murgiani, ad alta vocazione turistica come la zona di Castel del Monte.Si spera adesso che il piano di prevenzione e di sensibilizzazione avviato in questi giorni dalla Regione Puglia, possa ridurre questo triste fenomeno. Il territorio di Andria è infatti ricompreso nel sistema di vigilanza con droni e l'incremento delle fototrappole da parte dell'apposito Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione, si spera porti all'auspicato risultato di vedere almeno ridotto questo fenomeno. Il valore aggiunto è dato dal fatto che questo servizio sarà attivo anche nelle ore serali e notturne, attraverso un controllo del territorio con mezzi tecnologici di ultima generazione.