Nicolamarino (Forza Andria): «No all'imposizione di candidature frutto di “odio e rivalse”»

«Ben venga il comunicato congiunto del centrodestra nazionale, al quale ci sentiamo di appartenere per storia e cultura identitaria, ben venga l'unità sul candidato "unico" alle regionali in Puglia ma a tutto ciò fa da contraltare l'imposizione del candidato sindaco della Lega Nord nella città di Andria.Non siamo disposti ad accettare l'imposizione di candidature frutto di "odio e rivalse", non siamo disposti ad accettare l'imposizione di nomi apicali di quel recente passato amministrativo, che ha portato la nostra città a versare in condizioni finanziare e sociali disastrose.Auspichiamo un confronto sui temi del futuro, su una "ricostruzione" sociale, economica e culturale delle città di Andria. Ai regolamenti dei conti anteporremo le idee, i programmi e i profili politici di chi intende scendere in campo per provare a rimettere in sesto una città ormai morente.Saremo in prima fila qualora si trovi la quadra su un candidato sindaco autorevole che sia espressione di tutte le anime del centrodestra cittadino. Diversamente, tireremo le somme perseguendo la nostra storia e il nostro credo, in ogni campo con la consapevolezza di non aver mai tradito le nostre idee e gli andriesi, a differenza di qualcun altro». Lo sottolinea in una nota Riccardo Nicolamarino dell'Associazione politico culturale Forza Andria.