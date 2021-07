Nella notte primo intervento della Squadra mobile di Andria: sventato assalto a due tir carichi di sigarette

Il c.d. "battesimo del fuoco" della Squadra mobile della nuova Questura è avvenuto questa notte, poche ore prima che giungesse l'inaugurazione dell'immobile di via dell'Indipendenza.Intorno alle ore 2 una telefonata è giunta alla sala operativa della Questura, al numero di emergenza "113" che adesso fa capo direttamente ad Andria. Individui armati e mascherati a bordo di alcune auto stavano tentando di assaltare due tir carichi di sigarette dei Monopoli di Stato. Uno dei tanti trasporti che avvengono con camion anonimi. Ma tanto anonima la spedizione non lo era, tanto che i tir sono stati agganciati da alcune auto che hanno cominciato ad intimare agli autisti di fermarsi. Immediatamente da Andria sono partite due auto di servizio, mentre dalla sezione della Polstrada di Trani, adesso sotto la giurisdizione del nuovo comando della Polstrada della Bat (i cui uffici sono situati al piano terra della Questura), sono stati fatti convergere altre auto di servizio. I lampeggianti blu hanno fatto in fretta a fendere il buio della notte, tanto da mettere in fuga i malviventi e scongiurare l'assalto ai due mezzi carichi delle così delle così dette "bionde", camion che hanno proseguito il loro tragitto scortati da una "volante" della Polizia di Stato.Intanto domani sono in arrivo le prime 26 unità di rinforzo che il Ministero dell'Interno, Direzione generale della Pubblica Sicurezza ha destinato per la Bat. Dodici di queste unità, saranno in servizio ad Andria mentre il restante personale sarà dislocato nei Commissariati di Barletta, Trani e Canosa di Puglia. Un impegno assicurato dal Ministro dell'Interno Lamorgese, anche se non ha voluto preventivamente definito i nuovi arrivi.