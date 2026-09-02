Nel cuore del Festival Castel dei Mondi: un workshop, due prime nazionali e un omaggio a Daniela D’Ercole

Tra i workshop proposti dal cartellone di questa edizione, spicca quello proposto dal, programmato per ilsettembre presso ilal rione Fornaci. "è un workshop destinato a performer, danzatori, musicisti, cantanti, registi, attori e allievi attori. Focus principale: "il suono delle parole".Grande attesa per lanelledel lavoro diin calendario. Il progetto,non nasce con l'intenzione di ricostruire la biografia del personaggio, né di mitizzarne la storia, quanto piuttosto con la precisa idea di rispondere ad alcune domande "esistenziali" relative al celebre "eunuco": Che cosa accade quando il talento diventa una prigione e non una scelta? Che cosa significa subire una mutilazione senza consenso? Che cosa comporta il vivere nell'ossessione di essere ricordati, quando non si può generare discendenza?Sempre nei giorni, nella) la spagnola "propone inil suo. Nel corso della performance Il pubblico è guidato da una coppia di anziani contadini a riscoprire l'importanza dei fiori, degli alberi e dei semi, capaci di far fronte comune contro l'avanzare del cemento e dell'asfalto. Perché la natura resiste ad ogni violenza perpetrata dal genere umano ed è in grado di rifiorire anche nelle crepe più anguste della cementificazione più selvaggia., infine, alle, all'è in programma uno specialedella indimenticata«L'esordio del Festival ci conforta e ci sprona insieme – sottolinea. Il progetto di questa fatidica trentesima edizione intende interrogare la contemporaneità attraverso i linguaggi della scena, del corpo, della parola, della musica e delle performance. In un tempo in cui le identità si moltiplicano e si mettono in discussione, le Arti Performative diventano strumento di attraversamento, di critica, di innovazione o, meglio di reinvenzione del modello corrente».