Morte operaio ad Andria, De Mucci: "Sconfitta per tutti"

"Le cause di questa morte saranno da approfondire da parte degli organi preposti e dalle autorità competenti che faranno tutte le indagini del caso. Esprimo a nome delle segreteria regionale dei socialisti del Npsi il cordoglio più sincero e la vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutti i suoi cari in questo momento così triste e intriso di immenso dolore", lo sostiene Luigi De Mucci, Npsi Puglia in una nota all'indomani della sciagura.

"Ogni morte sul lavoro è una ferita, una sconfitta inaccettabile da parte di tutti, perché non si può e non si deve morire per lavorare", conclude.

Il decesso che ha colpito nella giornata di ieri Vincenzo Conversano un giovane operaio andriese, mentre era impegnato nei lavori in campagna, ha scosso un'intera comunità e non può lasciarci indifferenti.