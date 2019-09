Migliorano in Puglia la cura e la persona negli ospedali: la classifica 2019

E' stato presentato in Fiera, nella giornata di chiusura del Forum Mediterraneo in Sanità 2019, il rapporto 2019All'edizione 2019 hanno partecipato 59 ospedali per acuti (33 pubblici e 26 privati) e 7 ospedali riabilitativi (2 pubblici e 5 privati). Nel corso dei tre anni si è registrato un miglioramento complessivo per tutte le strutture di 1,5 punti. Nel 2017, infatti, la valutazione era di 5,8, nel 2018 è cresciuta a 6,9 fino ad arrivare a 7,3 nel 2019.I criteri di valutazione hanno riguardato: processi assistenziali, organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della persona; accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura; accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza; cura della relazione con il paziente e con il cittadino. Per tutti e quattro i parametri è stato registrato un incremento rispetto al 2018: per il primo +6% ; per il secondo e il terzo +4%; per il quarto +7%.Per quanto riguarda le strutture per acuti in provincia di Foggia al primo posto c'è la casa di cura Opera Don Uva di Foggia con un punteggio complessivo pari a 8,8; sul secondo gradino del podio la casa di cura San Michele a Manfredonia con 8,4 punti; al terzo la casa di cura Professor Brodetti Foggia con 8,3 punti. Tra le strutture pubbliche, in provincia di Foggia, la prima è gli ospedali riuniti di Foggia con 7,5 punti.In provincia di Bari primeggia la casa di cura Santa Maria (8,8 punti); al secondo posto l'ospedale San Paolo di Bari (8,7 punti); al terzo posto della classifica ospedale della Murgia di Altamura (8,6 punti).Nell'area del tarantino è l'ospedale San Pio di Castellaneta la migliore struttura per umanizzazione con 8,1 punti; subito dopo c'è la casa di cura Villa Verde di Taranto con 8 punti; sul terzo gradino l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con un punteggio di 7,8.In provincia di Brindisi si afferma la casa di cura Salus di Brindisi (8 punti); al secondo posto l'ospedale Perrino di Brindisi (7,2 punti); terzo l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana (6,6 punti).Nell'area di Lecce al primo posto a pari punti (8,3) si piazzano l'ente ecclesiastico Panico di Tricase e la casa di cura Città di Lecce; al secondo posto l'ospedale Delli Ponti di Scorrano a pari punti con l'ospedale Santa Caterina di Galatina (8,1 punti); terzi la casa di cura Villa Bianca di Lecce e la casa di cura San Francesco di Galatina (8 punti). Punteggio medio per provincia: 6,9 per Foggia;7,9 per Bari; 7,2 per Taranto; 6,9 per Brindisi; 7,5 per Lecce.Ad aggiudicarsi laè l'ospedale San Paolo di Bari. La classifica ha valutato anche il miglior impegno rispetto al 2018: a riportare l'incremento percentuale di punteggio maggiore sono l'ospedale San Giuseppe di Copertino (+20,9%), l'ospedale Tatarella di Cerignola (+18,3%) e l'ospedale Santa Maria degli Angeli (+18,2%).Nelè quella della casa di cura Santa Maria di Bari. Il miglior impegno inteso come il maggiore incremento rispetto all'anno precedente va all'opera Don Uva di Foggia (+73,1%). Subito dopo la casa di cura Villa Bianca di Lecce (+20,5%) e la casa di cura San Michele di Manfredonia (19,4%).che stacca nettamente l'Ircss Medea di Brindisi (7,1 punti). Terzo Neuromotulesi di Ceglie Messapica (6,6 punti).Durante il convegno, presentati anche i dati 2019 dell'analisi sulla. "Dall'analisi effettuata sul clima interno dei dipendenti sanitari pugliesi è venuto un fuori un quadro positivo - spiegadella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - tra i virtuosismi c'è l'orgoglio di appartenere e lavorare per il sistema sanitario pugliese, senz'altro, un dato in linea con i migliori risultati nazionali. Un secondo dato peculiare è il senso di realizzazione e la percezione di sostenibilità, mi riferisco ai ritmi di lavoro, valutato positivamente da tutte le famiglie professionali. La percentuale dei soddisfatti, in questo caso, è nettamente superiore a quella degli insoddisfatti. E badate bene che non è un dato scontato perché in particolare per alcune famiglie professionali, quali i medici e gli infermieri a contatto con l'operatività quotidiana, troviamo dei segnali d'insofferenza. Un terzo punto, per alcuni indicatori abbiamo osservato un leggero miglioramento tra il rilevamento del 2019 e quello del 2017. In particolare, sulla conoscenza degli obiettivi delle aziende e dei risultati. Il rovescio della medaglia c'è e riguarda la partecipazione a queste analisi. Questa è una grossa opportunità per i dipendenti perché da loro voce e consente di partecipare al miglioramento dell'azienda. Su questo punto c'è stata una piccola perdita, quasi 1,5% rispetto al 2017; cosa che non abbiamo rilevato nelle altre regioni italiane dove, invece, i dati sono in aumento. Perché le persone non partecipano? Non per scetticismo - continua - altrimenti non si spiegherebbe perché in alcune aziende sanitarie pugliese abbiamo alte partecipazioni. La vera leva è far capire che questi dati servono veramente, che questo ascolto avviene realmente. In questo senso, a valle della lettura, è importante dare indicazioni concrete di miglioramento, altrimenti le persone in una successiva analisi non parteciperanno ".