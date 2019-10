La vigilia della festività di Ognissanti dovrebbe finalmente portare per la Puglia le prime precipitazioni. Lo annuncia la Protezione civile della Puglia che annuncia come già da domani, mercoledì 30 ottobre, queste saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. In particolare la pioggia ci sarà sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto della regione, con quantitativi cumulati deboli.La Protezione civile regionale informa altresì che, al momento, le temperature non avranno variazioni significative, come anche per i venti che saranno deboli.