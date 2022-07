Meteo: da giovedì 7 luglio previsto un sensibile calo delle temperature, anche di 10 gradi

Per la Puglia finalmente arriva una netta discesa delle temperature

Dopo un periodo abbastanza lungo caratterizzato dal grande caldo con l'anticiclone africano, anche sulla Puglia è in arrivo una rinfrescataSecondo le ultime previsioni meteo, dalla serata di giovedì 7 luglio è previsto un calo sensibile delle temperature, anche di 10 gradi.Oltre ai venti settentrionali e i mari agitati, nella giornata di venerdì 8 non sono da escludere forti temporali e grandinate in alcune zone.