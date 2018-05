Marialuisa Bafunno e la sua esordiente carriera fra spettacoli al Teatro alla Scala di Milano e altre esperienze artistiche

, una giovaneche da diversi anniracconta che sin da piccola è stata interessata all'arte in tutte le sue forme. Già alla tenera età infatti ha cominciato a dipingere e la sua vena d'artista nel corso degli anni è emersa sempre di più, tanto da condurla alla scelta di immettersi nel campo della scenografia studiandola a. In un secondo momento però ha voluto mettere da parte laper dedicarsi alla sua vera passione che è laè proprio partendo da qui che ha avviato la sua carriera nel mondo del lavoro cominciando col fare alcuni stage presso il rinomatoper quattro diverse produzioni quali ''Turandot'' di Nikolaus Lehnhoff per l'apertura dell'''Cavalleria Rusticana/Pagliacci'' di Mario Martone (famoso regista che ha diretto, tra i film più famosi il film su Leopardi intitolato ''il giovane favoloso'') , ''Il Barbiere di Siviglia'' di Jean- Pierre Ponnelle e ''L'Elisir d'amore'' di Grischa Asagaroff, andato in scena presso l', in collaborazione conDopo questi stage Marialuisa è stata poipresso il Teatro alla Scala di Milano per le produzioni ''The Turn of the Screw'' con la regia di Kasper Holten e ''Ti vedo, ti sento, mi perdo'' di Jürgen FlimmDurante gli anni in cui ha frequentato l'Accademia hadai nomi con cui collabora costantemente e, oltre a ciò, Marialuisa ha portato avanti suoi personali progetti paralleli come spettacoli di teatro site-specific in cui si pone particolare attenzione all'ambiente rendendolo protagonista e partecipe della performance. Questo particolare tipo di teatro porta in scena delle rappresentazioni molto interessanti in quanto la loro realizzazione presuppone che vengano svolti dei veri e propri lavori con la popolazione in modo da renderla protagonista dello spettacolo: l'intento è quello di farla collaborare con i, in modo da rendere il tutto più realistico. Si presuppone inoltre che vengano creati degli allestimenti teatrali proprio nelle strade della città, se per esempio è una città ad essere scelta come ambiente della rappresentazione, in modo da rendere il paesaggio, oltre che lo scenario, anche il protagonista principale dello show.Un simile allestimento che vede l'ambiente calarsi nei panni del protagonista insieme ai performer, muovendoci sempre nell'ambito delè stato peraltro preparato per la(Museo delle Culture). E' andatoitinerante all'interno della mostra dedicata alla pittrice messicana a cui ha partecipato la giovane andriese Marialuisa Bafunno comeMusica, danza, parti recitate hanno animato lo spettacolo e hanno entusiasmato il pubblico rimasto interdetto dalla performance: a parteciparvi è stata un'ampia platea, seppur non vastissima per rispettare la scelta di creare un clima d' intimità tra pubblico e spettatori. Una mostra nella quale è penetrato il teatro che ha diviso gli spazi per tematiche in cui, attraverso loi 7 performer narrano della più rilevanti vicende di vita della pittrice tracciando un percorso sensoriale realizzato fra le stanze del museo ed ispirato alle opere in mostra. La scena era suddivisa in stanze che hanno permesso di raccontare meglio l'emblematica figura di Freeda Khaloo, e, a ciascuna di queste stanze è stato attribuito un tema fra i quali figurano quello della donna, della natura, della politica e della rivoluzione, del dolore e della morte, temi questi che costituiscono spunto per una narrazione fatta di evocazioni e suggestioni.lavoro che Marialuisa Bafunno svolge solitamente, e ha svolto nello specifico in questo spettacolo, consiste nell'm, della pianificazione delle riprese e dell'organizzazione del set, quindi suo compito è quello di dare direzioni agli attori e ai vari reparti, da quello dei costumi a quello in cui opera lo scenografo che ha il compito diagli attori: in questo modo vengono dunque sviluppate le proprie idee e creando l'ambientazione si crea poi l'intero spettacolo- racconta Marialuisa- Il teatro è forse la forma d'arte più coinvolgente – dice perché da' la possibilità di confrontarsi e collaborare con gli altri, ed è questo il bello del teatro: se sei un artista visivo lavori individualmente, hai la tua tela, ti fai ispirare e dipingi, il teatro invece è qualcosa di collettivo, di comunitario. Teatro e vita molto spesso si confondono.Tra i progetti futuri imminenti ne figura uno sulche coinvolge pienamente il pubblico perché pone la sua attenzione sul linguaggio e sulla poetica dei sensi. Progetti che dunque coinvolgono i sensi degli spettatori perchè vengono per esempio create ambientazioni surreali in cui lo spettatore entra e si perde in stanze, corridoi e nel frattempo gli attori cercano di stimolare i sensi come il tatto stimolato attraverso un abbraccio, l'odore o l'udito poiché d'un tratto lo spettatore per esempio sente un attore recitargli nell'orecchio: in questo modo si viene a creare un rapporto diretto con il pubblico. Con questa compagnia la giovane andriese eseguirà una performance che apriràAttualmente dunque il suo lavoro consiste nel fare(così chiamato perchè segue una particolare filosofia di approccio al pubblico, diverso da quello comune). Tra i suoi nuovi progetti compare anche quello per cui le è stato chiesto di collaborare ad un'opera lirica intitolata ''L'elisir d'amore'' che si svolgerà nel carcere di Opera a Milano.Muovendoci invece nell'ambito del contesto andriese invece Marialuisa ha partecipato alha avviato un progetto-laboratorio insieme lrivolto alla ai ragazzi che hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di lavorare con attori esperti provenienti da tutt'Italia, realizzandopresentato comeaccolto molto positivamente dalla critica.Il fatto chead avvicinarsi al mondo dello spettacolo - spiega Marialuisa. Nel frattempo però lei si mostra positiva, pensa infatti che la gente che è andata fuori per studiare quando torna a casa cerca di dispiegare le proprie idee perché la voglia di fare c'è, si necessita solo di più strumenti per realizzare ciò che si ha in mente di fare.E a lei personalmente affascinain un ambiente in cui è presente una comunità come la nostra, ciò che lei personalmente ha potuto apprendere dalle sue esperienze. È. Purtroppo non basta uno spettacolo fatto una tantum a far innamorare del teatro le persone, bisogna abituare al teatro con piccole dosi.. E' questo l'auspicio conclusivo con si augura un cambiamento ed un netto miglioramento della sensibilità artistica e culturale propria di \ciascuno degli abitanti della nostra città.