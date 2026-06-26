Nuovo ospedale di Andria
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Politica

Nuovo Ospedale di Andria, approvato il progetto esecutivo

De Santis e Vurchio (PD): “Un passo avanti decisivo, ora si entri nella fase della concretezza”

Andria - venerdì 26 giugno 2026 5.45
"L'approvazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Andria segna un passaggio importante e atteso per tutto il territorio della BAT" -sottolineano in una nota i consiglieri regionali Domenico De Santis e Giovanni Vurchio.
"Un risultato che arriva al termine di un percorso complesso e articolato, che ha visto il lavoro congiunto delle istituzioni regionali e locali e della Asl Bt, e che consente ora di avviare la fase di gara.
Ringraziamo l'assessore alla Sanità della Puglia, Donato Pentassuglia, per avere preso in carico la situazione di questa importantissima opera per il territorio, e la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.
Importante il lavoro svolto dalla direttrice generale uscente della Asl Bt, Tiziana Dimatteo, che ha passato il testimone al suo successore, Alessandro Di Bello, da subito messosi al lavoro per il compimento dell'iter.
Ora si tira dritto verso la realizzazione di questo presidio sanitario.
Accogliamo positivamente questo avanzamento, nella consapevolezza che da questo momento in avanti la sfida vera sarà quella dei tempi, della qualità dell'esecuzione e della capacità di tradurre gli atti amministrativi in un'opera concreta e funzionante.
Per questo continuerà a essere fondamentale un costante impegno di attenzione istituzionale, affinché ogni passaggio successivo proceda con la massima trasparenza e speditezza.
Il nuovo ospedale è una infrastruttura strategica per il diritto alla salute dei cittadini della BAT: ora si tratta di fare in modo che questo percorso arrivi rapidamente e correttamente alla sua realizzazione".
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