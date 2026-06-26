Chiesa di S. Agostino
Chiesa di S. Agostino
Eventi e cultura

Raccolta fotografica di Andria: progetto scientifico realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Bari e dalla Regione Puglia

La mostra é curata da Rosalinda Romanelli con la collaborazione di Francesco Ceci

Andria - venerdì 26 giugno 2026
Giovedì 2 luglio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala conferenze della Palazzina F (piano terra) nell'ex Caserma Rossani a Bari, si terrà un doppio appuntamento di rilievo culturale per il territorio: la presentazione del volume e la contestuale inaugurazione della mostra Giuseppe Ceci (1863-1938).

La raccolta fotografica di Andria.
Il progetto scientifico è realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Bari e dalla Regione Puglia nell'ambito del Protocollo d'intesa regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. L'iniziativa costituisce l'esito di un'importante campagna di digitalizzazione di questo straordinario patrimonio fotografico, condotta sotto l'alta supervisione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia. L'intero catalogo, compilato da Michela Frontino, è oggi liberamente consultabile online sulla piattaforma regionale CartApulia, all'indirizzo: www.cartapulia.it.
La mostra – curata da Rosalinda Romanelli con la collaborazione di Francesco Ceci – propone una raffinata selezione di riproduzioni digitali, realizzate da Roberto Sibilano, tratte dalle stampe originali del Fondo fotografico Giuseppe Ceci, conservato presso la Biblioteca Comunale di Andria.
L'itinerario espositivo è arricchito da un originale apparato multimediale audio-video, che vede i contributi video a cura di Annalisa Ciliberti e la suite originale del compositore Gabriele Panico, D'Eletta Cura Sedenta.

Nato ad Andria, Giuseppe Ceci fu uno storico illustre e un intellettuale finissimo, mosso da una profonda passione per la ricerca documentaria e la tutela del patrimonio artistico meridionale. Per lascito testamentario, la sua imponente eredità culturale venne destinata alla Società Napoletana di Storia Patria e alla Biblioteca Comunale di Andria. Alla biblioteca della sua città natale, in particolare, Ceci destinava – insieme a preziosi documenti manoscritti e alla sua ricca biblioteca personale – anche questa straordinaria e importantissima raccolta fotografica, di cui le immagini in mostra costituiscono nucleo essenziale.

Il volume omologo, edito da Edipuglia (2026), rappresenta il primo lavoro monografico dedicato a questa importante raccolta. Il libro inquadra scientificamente la figura dello storico e ne approfondisce il valore documentale attraverso i testi di Patrizia Antignani, Silvana Campanile, Francesco Ceci, Simona Cicala, Annalisa Ciliberti, Pasquale Corsi, Renata De Lorenzo, Francesca Paola Esposito, Michela Frontino, Rosalinda Romanelli, Roberto Sibilano e Antonella Venezia.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:
* Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia
* Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti – Regione Puglia
* Marco Giacomo Bascapè, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia
* Rocky Malatesta, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bari
* Antonio Cicchelli, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari
* Giovanna Bruno, Sindaca della città di Andria
* Daniela Di Bari, già Assessora alla Bellezza del Comune di Andria
Seguiranno gli interventi di Antonella Venezia (Università Federico II di Napoli), Pasquale Corsi (Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia), e i curatori del progetto.
  • Comune di Andria
  • regione puglia
  • biblioteca giuseppe ceci andria
  • biblioteca comunale andria
Nuovo Ospedale di Andria, approvato il progetto esecutivo
26 giugno 2026 Nuovo Ospedale di Andria, approvato il progetto esecutivo
Eccellenza ad Andria: Il giornalino della Scuola "E. Fermi " vince il Premio Speciale al Concorso Nazionale "Il giornale nella scuola "
26 giugno 2026 Eccellenza ad Andria: Il giornalino della Scuola "E. Fermi" vince il Premio Speciale al Concorso Nazionale "Il giornale nella scuola"
Altri contenuti a tema
Nuovo Ospedale di Andria, approvato il progetto esecutivo Politica Nuovo Ospedale di Andria, approvato il progetto esecutivo De Santis e Vurchio (PD): “Un passo avanti decisivo, ora si entri nella fase della concretezza”
Nuovo ospedale di Andria: pubblicata stamane la delibera che approva il progetto esecutivo Attualità Nuovo ospedale di Andria: pubblicata stamane la delibera che approva il progetto esecutivo L'assessore regionale Donato Pentassuglia ha convocato riunione tecnica per il 30 giugno in Regione
Emergenza caldo: attivo ad Andria il PIS – Servizio di Pronto Intervento Sociale Attualità Emergenza caldo: attivo ad Andria il PIS – Servizio di Pronto Intervento Sociale Un servizio mirato per le persone che versano in situazioni di emergenze ed urgenze sociali. Attivo il numero verde 800589346, attivo 24 ore su 24
Spighe Verdi 2026, Andria ancora una volta tra i comuni italiani rurali sostenibili Attualità Spighe Verdi 2026, Andria ancora una volta tra i comuni italiani rurali sostenibili Otto i comuni pugliesi (Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni e Troia) che portano a casa questo riconoscimento
Canale Ciappetta Camaggio: "Serve un aggiornamento puntuale su interventi, risorse e tempi di realizzazione” Politica Canale Ciappetta Camaggio: "Serve un aggiornamento puntuale su interventi, risorse e tempi di realizzazione” Lo chiede il consigliere regionale Giovanni Vurchio che ha presentato richiesta di audizione alla V Commissione Consiliare Permanente
Salta condotta irrigua tra le campagne di Andria e Barletta: persi migliaia di metri cubi d'acqua Territorio Salta condotta irrigua tra le campagne di Andria e Barletta: persi migliaia di metri cubi d'acqua Succede in contrada Polvere nel distretto 52. È il paradosso denunciato da Coldiretti Puglia
Ass. Malcangi, Assessorato per la Città Affidabile: "Miglioramento della riscossione e della rete per le Politiche Giovanili" Enti locali Ass. Malcangi, Assessorato per la Città Affidabile: "Miglioramento della riscossione e della rete per le Politiche Giovanili" "Vogliamo partire da due priorità chiare: il bilancio partecipato e il coinvolgimento attivo dei giovani"
 Premio “Alessandro D'Angelo”. Pubblicato bando per l’edizione 2026 Attualità  Premio “Alessandro D'Angelo”. Pubblicato bando per l’edizione 2026 A favore di studenti laureati negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026
Nuovo ospedale di Andria: pubblicata stamane la delibera che approva il progetto esecutivo
25 giugno 2026 Nuovo ospedale di Andria: pubblicata stamane la delibera che approva il progetto esecutivo
Fidelis Andria: estro ed esperienza con Umbaca
25 giugno 2026 Fidelis Andria: estro ed esperienza con Umbaca
Fidelis Andria: ecco Luca Ferraro
25 giugno 2026 Fidelis Andria: ecco Luca Ferraro
Due incidenti stradali nelle ultime ore ad Andria
25 giugno 2026 Due incidenti stradali nelle ultime ore ad Andria
Emergenza caldo: attivo ad Andria il PIS – Servizio di Pronto Intervento Sociale
25 giugno 2026 Emergenza caldo: attivo ad Andria il PIS – Servizio di Pronto Intervento Sociale
Scopri il punto vendita SEV Iren ad Andria. Lo store è aperto in Viale Don Luigi Sturzo 78-78/a
25 giugno 2026 Scopri il punto vendita SEV Iren ad Andria. Lo store è aperto in Viale Don Luigi Sturzo 78-78/a
Emanuele Tatò, nuovo Direttore Sanitario dell'IRCCS "Saverio De Bellis "
25 giugno 2026 Emanuele Tatò, nuovo Direttore Sanitario dell'IRCCS "Saverio De Bellis"
Rotary Castelli Svevi di Andria e CALCIT insieme per una borsa di studio per data entry manager in Oncologia
25 giugno 2026 Rotary Castelli Svevi di Andria e CALCIT insieme per una borsa di studio per data entry manager in Oncologia
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.