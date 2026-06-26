Raccolta fotografica di Andria: progetto scientifico realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Bari e dalla Regione Puglia

Giovedì 2 luglio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala conferenze della Palazzina F (piano terra) nell'ex Caserma Rossani a Bari, si terrà un doppio appuntamento di rilievo culturale per il territorio: la presentazione del volume e la contestuale inaugurazione della mostra Giuseppe Ceci (1863-1938).



La raccolta fotografica di Andria.

Il progetto scientifico è realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Bari e dalla Regione Puglia nell'ambito del Protocollo d'intesa regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. L'iniziativa costituisce l'esito di un'importante campagna di digitalizzazione di questo straordinario patrimonio fotografico, condotta sotto l'alta supervisione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia. L'intero catalogo, compilato da Michela Frontino, è oggi liberamente consultabile online sulla piattaforma regionale CartApulia, all'indirizzo: www.cartapulia.it

La mostra – curata da Rosalinda Romanelli con la collaborazione di Francesco Ceci – propone una raffinata selezione di riproduzioni digitali, realizzate da Roberto Sibilano, tratte dalle stampe originali del Fondo fotografico Giuseppe Ceci, conservato presso la Biblioteca Comunale di Andria.

L'itinerario espositivo è arricchito da un originale apparato multimediale audio-video, che vede i contributi video a cura di Annalisa Ciliberti e la suite originale del compositore Gabriele Panico, D'Eletta Cura Sedenta.



Nato ad Andria, Giuseppe Ceci fu uno storico illustre e un intellettuale finissimo, mosso da una profonda passione per la ricerca documentaria e la tutela del patrimonio artistico meridionale. Per lascito testamentario, la sua imponente eredità culturale venne destinata alla Società Napoletana di Storia Patria e alla Biblioteca Comunale di Andria. Alla biblioteca della sua città natale, in particolare, Ceci destinava – insieme a preziosi documenti manoscritti e alla sua ricca biblioteca personale – anche questa straordinaria e importantissima raccolta fotografica, di cui le immagini in mostra costituiscono nucleo essenziale.



Il volume omologo, edito da Edipuglia (2026), rappresenta il primo lavoro monografico dedicato a questa importante raccolta. Il libro inquadra scientificamente la figura dello storico e ne approfondisce il valore documentale attraverso i testi di Patrizia Antignani, Silvana Campanile, Francesco Ceci, Simona Cicala, Annalisa Ciliberti, Pasquale Corsi, Renata De Lorenzo, Francesca Paola Esposito, Michela Frontino, Rosalinda Romanelli, Roberto Sibilano e Antonella Venezia.



L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:

* Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia

* Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti – Regione Puglia

* Marco Giacomo Bascapè, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia

* Rocky Malatesta, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bari

* Antonio Cicchelli, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari

* Giovanna Bruno, Sindaca della città di Andria

* Daniela Di Bari, già Assessora alla Bellezza del Comune di Andria

Seguiranno gli interventi di Antonella Venezia (Università Federico II di Napoli), Pasquale Corsi (Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia), e i curatori del progetto.