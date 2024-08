Marco sposa Isabel con la divisa storica della Polizia di Stato

Powered by

Un matrimonio caratterizzato dalla tradizione, dai valori autentici, dal profondo senso di dedizione al corpo d'appartenenza e d'amore verso la Patria.Isabel bellissima nel suo abito bianco e Marco con la storica divisa della Polizia di Stato, sono stati i tratti distintivi di un matrimonio sui generis, che si è celebrato ieri, sabato 24 agosto nella chiesa di Santa Maria La Nova, nel centro storico di Terlizzi.Con i novelli sposi i tanti colleghi, in divisa d'ordinanza, appartenenti alla Sezione provinciale della Polizia Stradale di Andria, felici ed orgogliosi di esserci e di rappresentare con quella divisa l'essere della Polizia di Stato.Un giovane presidio di legalità quello della Polstrada Bat, pregno di dedizione e di orgoglio, di quella passione che spinge giorno dopo giorno questi servitori dello Stato ad onorare con il loro servizio pubblico, l'essere a disposizione della collettività.La Polizia Stradale, tra le specialità più in vista della Polizia di Stato ha nel proprio dna un grande senso di appartenenza, tramandato dai primi uomini che su Giulia ed Aurelia rigorosamente Alfa Romeo ed a bordo delle mitiche Moto Guzzi hanno segnato la storia della Stradale dal secondo dopoguerra ad oggi. Celebriamo con il matrimonio dei giovani Isabel e Marco, coloro che sono con noi quotidianamente sulle nostre strade, che hanno ai loro vertici dirigenti generali che dal mitico Stanislao Fierro all'odierno capo compatimento Luca Speranza, sono di esempio di ciò che deve essere passione e impegno verso un lavoro che prima ancora di essere servizio è connotato dal rispetto verso i propri appartenenti e con esso spirito di corpo e abnegazione sul lavoro.A salutare Isabel e Marco, con i colleghi c'era l'affascinante dirigente della Sezione Bat, dr.ssa Lucia Adele Merli, pronta a lasciare -sia pure a malincuore- questo incarico per altre mansioni superiori nella sua Toscana. Sarà sostituita a giorni dal dottor Giovanni Maria Di Candia, neo promosso Commissario di origini pugliesi, che potrà contare sin dal suo insediamento sulle preziose risorse umane presenti nella Sezione provinciale Bat, che sia pur giovani sono dotate di una ricca professionalità e di grande umanità.Auguri a Isabel e Marco, di un fulgido ed eterno amore.