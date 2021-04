Malgrado il covid ed il lockdown, in Puglia è boom per il sesso a pagamento

A distanza di un anno dal primo lockdown gli italiani osservano meno i divieti e tornano alle vecchie abitudini, nonostante le zone rosse. Questo si rileva dai dati del sesso a pagamento, i cui numeri sono in crescita esponenziale rispetto al 2020.Come emerge dai dati rilevati da Escort Advisor, lo scorso marzo si è registrato in Italia un aumento di escort attive pari al +15% rispetto allo stesso mese del 2020, mentre sono aumentate del +23% le ricerche su Google dei loro clienti delle parole chiave "escort+città".Mettendo a confronto su Google Trends la ricerca della parola chiave "escort" con "parrucchieri" e "ristoranti", due servizi sempre ricercati perché al centro di riaperture e restrizioni, emerge che il termine più cercato dei tre, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, è stato proprio "escort" con una frequenza costante. Il termine "ristoranti" ha superato "escort" solo nei sabati di febbraio, quando in alcune regioni la ristorazione era aperta a pranzo e nel giorno di San Valentino.La ricerca per parola chiave "Escort + Bari" ha visto un aumento del 660% passando dalle 106.312 del 2020 alle 170.478 del 2021, anche se in città cala la presenza di Escort passando dalle 147 di marzo 2020 alle 111 di oggi. Esponenziale l'aumento degli utenti del sito di Bari, che passano da 29.588 a 70.226 (+137%).Interessante notare che nonostante il Coronavirus non cambiano alcune tendenze, come l'orario e il giorno della settimana in cui i clienti cercano maggiormente le escort: il lunedì alle 14.