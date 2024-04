"Lodisposto metta in sicurezza la provinciale 2 Andria Canosa di Puglia"

"Così come richiesto in Consiglio Provinciale, nell'incontro tenutosi in Regione Puglia e così come protocollato dal Comitato Promotore per la messa in sicurezza della S.P. 2, ex 231, siamo a chiedere nuovamente al presidente della Provincia B.A.T., Bernardo Lodispoto, la messa in sicurezza urgente del tratto stradale in questione.In attesa che si sblocchi la riapertura del cantiere, con l'iter burocratico ed economico volto a concludere l'opera di conclusione dei lavori, bisogna intervenire. Dopo il tragico incidente la viabilità è poco chiara e la strada versa in condizione impresentabili.Chiediamo:- Immediati interventi sui tratti di maggior criticità del manto stradale (buche e avvallamenti);- Ripristino della segnaletica verticale e orizzontale sul tratto interessato dal cantiere;- Maggiore luminosità in prossimità delle rotonde provvisorie, affidati solo a New jersey, oramai deteriorati a causa dei numerosi incidenti occorsi;- Rimozione dei detriti di vario genere, che rappresentano uno stato di pericolo per la corretta e sicura fruizione degli automobilisti.Non sappiamo più a che santo rivolgerci", lo chiedono, per l'ennesima volta, i consiglieri provinciali d'opposizione di centro-destra Michele Nobile, Michele Vitrani, Gennaro Calabrese, Michele De Noia e Gianni di Leo.