Lega Puglia: anche la Bat si mobilita per l'arrivo di Salvini a Bari

Anche iscritti e simpatizzanti della Lega nel territorio della provincia Bat, si stanno mobilitando per partecipare, domenica 15 dicembre alla grande manifestazione regionale con il popolo della Lega.Giungerà infatti a Bari, come preannunciato nei giorni scorsi il leader della Lega Matteo Salvini, che sarà a Bari alla Fiera del Levante presso lo Spazio 7, per un raduno che avrà inizio dalle ore 18.In queste ore stanno giungendo adesioni a questa manifestazione da tutta la regione: da Andria e da Margherita di Savoia, stanno infatti lavorando alacremente i rispettivi Commissari cittadini, gli andriesi Benedetto Miscioscia e Michele Abruzzese per un'appuntamento che si annuncia ricco di spunti per le prossime elezioni amministrative.