“Lega Ambiente” Andria: nasce il progetto "Puglia Rete Solidale Anticovid-19"

Il progetto "Puglia Rete solidale Anticovid19" nasce dalla necessità di un piccolo nucleo di trovare un modo per aiutare chi è in prima linea nell'affrontare questa emergenza planetaria, una rete di connessioni ha portato a creare un gruppo che diventa ogni giorno più folto di professionisti, aziende, istituti scolastici, associazioni e liberi cittadini, con l'obiettivo di donare materiale di protezione anticovid-19 auto prodotto. Ad annunciarlo, mediante un post Facebook, è proprio l'Associazione "Lega Ambiente" di Andria."Siamo felici di annunciarvi una nuova nascita, la "Puglia Rete Solidale Anticovid-19", una rete di professionisti, aziende, istituti scolastici e liberi cittadini, uniti dalla volontà di affrontare l'emergenza Covid-19 donando materiale autoprodotto da stampanti 3D.Quelle che vedete in foto sono visiere protettive auto prodotte e donate agli ospedali, che una volta passata l'emergenza saranno raccolte e trasformate in nuovo filamento, sull'onda di un'economia circolare. Grazie ai tanti volenterosi che hanno già aderito. Siamo maglie della stessa rete di solidarietà"